Dit moet je weten over de Alcatel 1B (2020)

De Alcatel 1B van 2020 is een van de voordeligste smartphones die je kunt krijgen. Met een adviesprijs van ongeveer 60 euro is het een absoluut instapmodel. Toch zit alles erop en eraan. Het apparaat draait zelfs op Android 10, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Het gaat daarbij wel om de Android Go-edition, een afgeslankte versie speciaal voor minder krachtige toestellen. De Alcatel 1B (2020) is tegelijk gepresenteerd met de iets duurdere Alcatel 1S (2020) en de Alcatel 3L (2020).

Pluspunten Alcatel 1B Android 10 Go-editie

Complete smartphone, voor bijzonder lage prijs Minpunten Alcatel 1B Niet zo heel veel geheugen

Alcatel 1B (2020) biedt veel voor weinig

De Alcatel 1B 2020 zit absoluut in het goedkoopste segment van Android-smartphones. Wil je een complete smartphone voor evenveel geld, dan moet je goed zoeken. Als je ook nog een toestel wilt dat begin 2020 draait op de nieuwste versie van Android, Android 10, dan blijft alleen deze over.

De 1B (2020) van Alcatel draait op de GO-editie van Android. Dat betekent dat de software geoptimaliseerd is voor hardware van goedkope toestellen. Het neemt minder geheugen in en apps zijn geoptimaliseerd zodat ze sneller opstarten. Geen overbodige luxe, bij een voordelig toestel als dit hoef je natuurlijk geen krachtige specificaties te verwachten.

Specificaties Alcatel 1B (2020)

Zo is het toestel uitgerust met een niet heel indrukwekkende Qualcomm-chipset met 2GB aan werkgeheugen. Ook heeft het toestel 16GB aan opslaggeheugen, wat niet veel is. Wel is het wat uit te breiden, er kan een geheugenkaartje in van maximaal 32GB.

Achterop het toestel zit een 13 megapixel-camera met led-flits. Voorop heeft de smartphone nog een 5 megapixel-selfiecamera. Deze zit in een vrij dikke rand boven het 5,5 inch-scherm. Dat display heeft een resolutie van 1440 bij 720 pixels. Dat levert zeker niet het scherpste beeld op, maar is voor een scherm als dit een prima resolutie. Een vingerafdrukscanner ontbreekt bij dit instapmodel wel.

Stevige accu, Google Assistent-knop

Wat meevalt is de capaciteit van de ingebouwde accu. Het gaat namelijk om een exemplaar van 3000 mAh. Hoewel dat zeker niet de grootste accu is, gebruikt de bescheiden hardware van dit toestel ook niet zo veel stroom. Met een volle lading zou je makkelijk een lange dag door moeten komen zonder tussentijds op te hoeven laden. Ander leuk extraatje is de speciale knop in de behuizing om Google Assistent mee op te roepen.

De Alcatel 1B (2020) is vanaf het eerste kwartaal 2020 verkrijgbaar in blauw en zwart. De adviesprijs ligt rond de 60 euro. Een voordeliger toestel met Android 10 is er momenteel niet. Budgettoestellen als de Motorola E6 Play of de Nokia 1 Plus zijn nog een paar tientjes duurder.

Deze smartphone koop je als je… de nieuwste versie van Android wilt voor de laagste prijs.