De Alcatel 3X (2019) is een voordelige smartphone met moderne specificaties. Zo beschikt het over een octa-core processor, heeft het een groot scherm dat de hele voorkant van de telefoon bestrijkt en zit er achterop een driedubbele camera. Qua prijs en specificaties is het toestel vergelijkbaar met de Motorola Moto E6 Plus of Samsung Galaxy A20e. Alcatel heeft in dezelfde serie vergelijkbare toestellen zoals de Alcatel 3C (2019) en de Alcatel 3.

Drie camera’s, altijd juiste plaatje

De Alcatel 3X (2019) heeft een cameramodule waar drie verschillende camera’s in zitten. Daarmee is het toestel zeker niet uniek, maar voor een voordelige smartphone als dit is het altijd een fijne feature. Zeker omdat het je in staat stelt om in veel gevallen het juiste plaatje te krijgen.

Om daarvoor te zorgen is er naast de 16 megapixel-hoofdcamera ook een 8 megapixel camera met groothoeklens toegevoegd. Daarmee krijg je een wijd beeld in een keer op de foto. De derde camera is een 5 megapixel-camera met dieptesensor. Deze zorgt ervoor dat de achtergrond van bijvoorbeeld een portretfoto mooi onscherp en wazig wordt, wat een fijn diepte-effect creëert.

Om het je helemaal gemakkelijk te maken voorziet Alcatel zijn telefoon ook van slimme camera-software. Deze herkent vanzelf welk scenario je aan het fotograferen bent, en past de instellingen daar op aan. De software herkent 21 verschillende scenes. Er is ook een speciale nachtmodus aanwezig voor foto’s in het donker.

Groot scherm, grote accu

De Alcatel 3X beschikt over een groot scherm dat diagonaal 6,52 inch meet. De resolutie van 1600 bij 720 pixels is niet zo gek hoog voor zo’n groot scherm. Voldoende voor de meeste apps of browsen over internet, misschien niet ideaal voor mooie games en video’s.

Erg fijn is de grote accu waarover de Alcatel 3X (2019) beschikt. Met een capaciteit van 4000 mAh zou dit toestel moeiteloos een dag mee moeten kunnen zonder dat je tussentijds hoeft op te laden. Daarbij moet wel gezegd worden dat er inmiddels ook voordelige smartphones te koop zijn met nóg grotere accu’s, zoals de Xiaomi Redmi 8.

Processor en geheugen

Het toestel wordt aangedreven door een octa-core processor van Mediatek. Daarmee is het zeker niet de meest krachtige smartphone op de markt, maar de chipset biedt ruim voldoende power voor de dagelijkse taken en leuke games.

Qua geheugen is er de keuze uit twee varianten. De Alcatel 3X (2019) wordt geleverd met een opslaggeheugen van 64GB. Deze variant heeft een werkgeheugen van 4GB. Voor een paar tientjes meer kun je ook kiezen voor 128GB aan opslaggeheugen en een ruim bemeten 6GB aan werkgeheugen. Het opslaggeheugen is overigens uit te breiden met een geheugenkaartje.

De Alcatel 3X (2019) heeft een glazen achterkant, waardoor hij een luxe uitstraling krijgt. Het toestel is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren. Op de achterkant is ook de vingerafdrukscanner te vinden, waarmee je het toestel razendsnel ontgrendelt. Als je wilt, kun je ook kiezen voor ontgrendeling via gezichtsherkenning.

Aan de zijkant van het toestel zit een special knop om direct Google Assistent mee op te roepen. Ook vind je hier ruimte voor het geheugenkaartje en kun je de twee simkaarten kwijt.

Android 10 op Alcatel?

Momenteel wordt de Alcatel 3X (2019) geleverd met besturingssysteem Android 9.0 (Pie). Maar het nieuwe Android 10 is al een tijdje uit. Het is op moment van schrijven onduidelijk of Alcatel zijn telefoons gaat updaten naar deze nieuwe versie. Helaas heeft de fabrikant geen geweldige staat van dienst op dit gebied, dus het is mogelijk dat dit toestel blijft hangen op versie 9.0.

Deze smartphone koop je als je…. een luxe toestel met fijne cameramogelijkheden zoekt, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen.