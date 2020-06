Dit moet je weten over de Alcatel 1SE (2020)

De Alcatel 1SE (2020) is een budget smartphone met interessante functies voor een toestel in deze prijsklasse. De 1SE heeft onder andere een drievoudige camera, een vingerafdrukscanner en plaats voor twee simkaarten. Het toestel is flink verbeterd vergeleken met zijn voorganger, de Alcatel 1S (2019).

Pluspunten Alcatel 1SE (2020) Budget-toestel met Android 10

Drievoudige camera

Vingerafdrukscanner én FaceKey Minpunten Alcatel 1SE (2020) Traag bij uitvoeren van zware taken

Kiezen uit twee simkaarten of uitbreiden geheugen

Drie camera’s achterop

Voor toestellen in de prijsklasse van deze Alcatel 1SE (2020) is het best bijzonder om meerdere camera’s aan boord te hebben. Deze Alcatel kost nog geen 100 euro, maar heeft wel drie camera’s achterop. De cameramodule bestaat uit een 13 megapixel-hoofdcamera, een 5 megapixel-camera met groothoeklens en een 2 megapixel-macrocamera voor het maken van objecten van dichtbij. Verder heeft de 1SE nog een frontcamera van 5 megapixel.

Kortom, een hoop mogelijkheden dankzij deze veelzijdige camera’s. Als je dit vergelijkt met toestellen in dezelfde prijsklasse zoals de Nokia 3.2 of de Xiaomi Redmi 7A, zie je dat deze slechts een enkele camera achterop hebben.

Overige specificaties

De Alcatel 1S (2020) heeft verder aardige specificaties voor een smartphone in deze prijsklasse. Een 6,22 inch-scherm met dunne randen is een prima formaat om een filmpje op te kijken. De resolutie van 1520 bij 720 pixels is voor de doorsnee gebruiker ruim voldoende. De 5 megapixel-frontcamera zit verwerkt in een kleine notch in het scherm verwerkt.

De 1SE heeft niet de meest geavanceerde hardware maar voert je dagelijkse taken prima uit. Als je wat zwaardere taken uit wil voeren zoals het spelen van een game kan het toestel wat langzamer werken. De accu van de 1SE heeft een capaciteit van 4000mAh. Dit is ruim voldoende om een volledige dag mee door te komen.

Deze smartphone heeft 3GB aan werkgeheugen en 32GB aan interne opslag. Dit is uit te breiden met een geheugenkaartje van maximaal 128GB. Helaas moet je wel kiezen tussen twee simkaartjes of het plaatsen van een geheugenkaartje en kan je hier niet tegelijkertijd gebruik van maken.

Verder kan je de Alcatel 1SE veilig ontgrendelen met vingerafdruk of via de ‘Face Key’, zo ontgrendel je het toestel eenvoudig met je gezicht, wat wel een stuk minder veilig is. Ook beschikt deze telefoon over een speciale knop om de Google Assistent snel te kunnen activeren.

Android 10 als standaard besturingssysteem

Het is nog niet vanzelfsprekend dat alle toestellen uitgebracht worden met Android 10. Regelmatig worden (duurdere) toestellen nog met Android 9.0 (Pie) geleverd. Daarom is het opvallend en erg positief dat de Alcatel 1SE voorzien is van het recente besturingssysteem Android 10. Deze budget-smartphone is verkrijgbaar in de kleuren groen of grijs.

Deze smartphone koop je als je… Android 10 en een drievoudige camera wilt, voor een kleine prijs.