Alcatel One Touch Pop C7: betaalbaar toestel met redelijke specs

De One Touch Pop C7 is een budgettoestel uit de stal van Alcatel dat sinds maart 2014 beschikbaar is. De smartphone is niet voorzien van de allerbeste specificaties, maar heeft wel een groot 5 inch-scherm (854 bij 480 pixels). De Pop C7 wordt aangedreven door een 1,3GHz quadcore-processor, die wordt bijgestaan door 512MB aan werkgeheugen. Onderhuids is verder 4GB aan werkgeheugen aanwezig, waarvan ongeveer de helft beschikbaar is voor de gebruikers. Ietwat aan de karige kant dus, al is er de mogelijkheid om dit middels een geheugenkaartje tot maximaal 32GB uit te breiden.

De Alcatel One Touch Pop C7 draait uit de doos op Android 4.2 (Jelly Bean), een ietwat verouderde versie van het mobiele besturingssysteem. Hierdoor mis je enkele handige functionaliteiten die Android 4.4 (KitKat) wel heeft, maar doorsnee gebruikers zullen hier weinig van merken. Lees ook over de voorganger van dit toestel, de Alcatel One Touch Pop C5.

Foto`s schiet de smartphone met de 5 en 0,3 megapixel-camera aan respectievelijk de achter- en voorzijde van het toestel. De batterij heeft een capaciteit van 2000 mAh en staat garant voor een stand-by tijd van circa 750 uur.

De Alcatel One Touch Pop C7 in vogelvlucht

De Alcatel One Touch Pop C7 kenmerkt zich met name door de relatief lage prijs en de redelijke specs die je hiervoor ontvangt. Vooral het grote 5 inch-scherm springt in het oog, net als de kleurrijke behuizing. Hieronder hebben we de belangrijkste features van de smartphone op een rijtje gezet.

5 inch-scherm met 854 bij 480 pixels

Vlotte 1,3GHz quadcore-processor met 512MB werkgeheugen

Voorzien van Android 4.2 (Jelly Bean)

4GB aan opslagruimte, uitbreidbaar met een geheugenkaartje

Meer over de Alcatel One Touch Pop C7

Een groot nadeel aan de One Touch Pop C7 is de relatief lage resolutie van het scherm. Op het 5 inch-scherm zorgt 854 bij 480 pixels voor een pixeldichtheid van 196 ppi, wat wel aan de lage kant is. Een gemiste kans wat ons betreft, want het grote scherm leent zich uitstekend voor het bekijken van films en spelen van games. Daarnaast is het jammer dat het toestel voorzien is van Android 4.2 (Jelly Bean), waardoor er enkele recente functies missen. Ook kan de Pop C7 niet overweg met 4G.

Wel is het fijn dat het toestel voorzien is van een fraai ontwerp. De Pop C7 is niet het dunste toestel op de markt (9,9 millimeter), maar is wel beschikbaar in een aantal felle kleuren. Ook is de smartphone lekker licht (140 gram), waardoor hij handzaam en fijn om te gebruiken is.

