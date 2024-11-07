Smart watch-merk Amazfit is met de 3-serie voor het eerst officieel verkrijgbaar in Nederland. De drie verschillende modellen zijn de GTR 3 Pro, GTR 3 en GTS 3. Daarbij is de Pro uiteraard het duurste en meest uitgebreide model. Als jij de Amazfit GTR 3 Pro kopen wil, kun je het beste eerst onze prijsvergelijker gebruiken. Daardoor zie je uiteraard waar het horloge verkrijgbaar is en tegen welke prijs. Zo vind je in een handomdraai de goedkoopste aanbieder.

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Mensen die de Amazfit GTR 3 Pro kopen, worden vaak aangetrokken door het chique design, de aantrekkelijke prijs en de vele mogelijkheden. Bijzonder aan dit model is dat het een lichaamstemperatuur sensor heeft, daarmee moet je kunnen meten of je koorts hebt. Vermoedelijk een ontwerpkeuze die is beïnvloed door Corona. Hoe betrouwbaar of accuraat deze metingen zijn is natuurlijk nog maar de vraag. Bovendien, als je koorts hebt, zul je dat ook wel voelen. Daar heb je meestal geen smartwatch voor nodig.

Er zijn echter genoeg andere, waardevolle sensoren. Denk aan het meten van je bloedzuurstof, hartslag, stressniveau en slaap kwaliteit. De batterijduur is maar liefst 12 dagen. Daarnaast zijn er maar liefst meer dan 150 sportmodi en nog veel meer andere functionaliteiten. De mogelijkheden zijn behoorlijk uitgebreid, zeker ook voor deze prijsklasse.

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