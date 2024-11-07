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Amazfit GTR 3 Pro kopen: gebruik eerst onze prijsvergelijker

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Amazfit GTR 3 Pro
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  • 1 prijs van 1 shop
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  • Laagste prijs € 210,31 bij bol.com plaza
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Amazfit GTR 3 Pro het goedkoopst kan scoren. De Amazfit GTR 3 Pro is verkrijgbaar in 46mm schermgrootte en in de kleur spacegrijs. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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1 resultaat vanaf € 210,31
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Amazfit GTR 3 Pro
Amazfit GTR 3 Pro
46 mmSiliconen bandAluminium
€ 210,31
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
7d

Smart watch-merk Amazfit is met de 3-serie voor het eerst officieel verkrijgbaar in Nederland. De drie verschillende modellen zijn de GTR 3 Pro, GTR 3 en GTS 3. Daarbij is de Pro uiteraard het duurste en meest uitgebreide model. Als jij de Amazfit GTR 3 Pro kopen wil, kun je het beste eerst onze prijsvergelijker gebruiken. Daardoor zie je uiteraard waar het horloge verkrijgbaar is en tegen welke prijs. Zo vind je in een handomdraai de goedkoopste aanbieder.

De Amazfit GTR 3 Pro kopen? Let hier dan op

Mensen die de Amazfit GTR 3 Pro kopen, worden vaak aangetrokken door het chique design, de aantrekkelijke prijs en de vele mogelijkheden. Bijzonder aan dit model is dat het een lichaamstemperatuur sensor heeft, daarmee moet je kunnen meten of je koorts hebt. Vermoedelijk een ontwerpkeuze die is beïnvloed door Corona. Hoe betrouwbaar of accuraat deze metingen zijn is natuurlijk nog maar de vraag. Bovendien, als je koorts hebt, zul je dat ook wel voelen. Daar heb je meestal geen smartwatch voor nodig. 

Er zijn echter genoeg andere, waardevolle sensoren. Denk aan het meten van je bloedzuurstof, hartslag, stressniveau en slaap kwaliteit. De batterijduur is maar liefst 12 dagen. Daarnaast zijn er maar liefst meer dan 150 sportmodi en nog veel meer andere functionaliteiten. De mogelijkheden zijn behoorlijk uitgebreid, zeker ook voor deze prijsklasse.

Kan de prijs per aanbieder veel verschillen?

Absoluut, scroll maar eens door de prijsvergelijker hierboven. Je ziet direct dat er een best groot verschil zit tussen de goedkoopste en duurste aanbieders. Zeker procentueel is het verschil aanzienlijk en dat terwijl het product overal hetzelfde is. Voordat je een Amazfit GTR 3 Pro kopen gaat, is het daarom altijd aan te raden om de prijsvergelijker te gebruiken. Zo voorkom je dat je teveel betaalt. 

Zo werkt onze prijsvergelijker

In onze prijsvergelijker is de goedkoopste aanbieding zo gevonden, deze staat namelijk altijd automatisch bovenaan. De prijzen zijn ook altijd up to date. Zo weet je zeker dat hier alleen prijzen vermeld staan die ook op dit moment geldig zijn. Aan de linkerkant vind je nog enkele filteropties. Die zijn handig als je een specifiek model zoekt. Je ziet dan alleen het aanbod dat jij interessant vindt. 

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding en je komt direct op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht. Daar kun je de Amazfit GTR 3 Pro kopen zoals normaal.

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