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Voor wie is de Amazfit GTR 4 kopen het meest geschikt?

De Amazfit GTR 4 is een uitgebreide smartwatch vooral gericht op de gezondheidsfuncties. Het is echter juist vanwege alle andere functies waarmee hij zich onderscheidt van fitnesstrackers. ZO kun je je muziek erop afspelen, je krijgt meldingen van je smartphone binnen, heeft ingebouwde GPS voor navigatie en je kunt er je telefoon mee beantwoorden.

Voor de prijs krijg je veel functionaliteiten en dat maakt het een goede aankoop. De smartwatch draait op de eigen Zepp OS van Amazfit dus je kunt geen apps downloaden uit de Google Play Store. Als jij de Amazfit GTR 4 kopen wil, ben je dus op zoek naar een mooie, uitgebreide smartwatch tegen een betaalbare prijs. Je vindt het niet zo erg dat je geen apps van Google kunt gebruiken.

Kan de prijs per aanbieder veel verschillen?

Net na de lancering van een nieuw product zijn de prijzen overal hetzelfde, er is namelijk een adviesprijs en die wordt gewoon gevolgd door alle aanbieders.

Na verloop van tijd dalen de prijzen echter, bijvoorbeeld omdat er nieuwere smartwatches uitkomen of vanwege andere redenen. De prijzen dalen dan niet bij alle winkels even hard. Hij wordt dan goedkoper bij winkel A dan bij winkel B. Onze prijsvergelijker wordt dan heel handig om te zien waar jij het beste je slag kunt slaan. Zo wordt een Amazfit GTR 4 kopen nog leuker.

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