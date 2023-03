Op zoek naar een robuuste smartwatch voor in ruige omstandigheden? Dan is de Amazfit T-Rex 2 misschien iets voor jou. Dit slimme horloge heeft namelijk een stevige behuizing, oogt als een analoog model, maar vol zit met digitale snufjes. Meer weten, lees dan snel verder.

Uiterlijk van een T-Rex

Dit beest van een smartwatch is de T-Rex 2 van het Chinese Amazfit. Een robuust horloge dat gemaakt is voor de sportieve avonturier. Aan de behuizing is dat goed af te zien, want schroeven zijn zichtbaar, knoppen hebben extra grip en over het algemeen is het design vrij hoekig. De één zal het verschrikkelijk vinden, de ander fantastisch.

In het midden van de ronde behuizing vinden we een 1,39 inch-touchscreen waar je alle informatie op afleest. Zo zie je natuurlijk de tijd, maar ook mobiele meldingen en er zijn 150 verschillende sportmodi geïnstalleerd. Aan beide zijkanten van de smartwatch vinden we nog eens vier knoppen met hun eigen functies. Het gehele horloge is uiteraard stof- en waterdicht.

Bij gemiddeld gebruik kan dit slimme horloge volgens Amazfit 24 dagen zonder op te laden. Dat is een erg indrukwekkende accuduur, want dat ligt bij de gemiddelde smartwatch een stuk lager. Dat de batterij zo lang meegaat heeft hij onder meer te danken aan de efficiënte Zepp OS-software. Dat is het besturingssysteem dat alle functies en apps aanstuurt.

Functionaliteiten

Je kunt meerdere third party-apps downloaden en er zijn een heleboel ingebouwde gezondheidsfuncties aanwezig. De zogeheten BioTracker analyseert je volledige gezondheid en activiteitsgegevens. Deze vind je overzichtelijk terug in de Zapp-app. Daar pas je ook je wijzerplaten en andere instellingen aan.

Meerdere Nederlandse aanbieders hebben deze smartwatch op voorraad en hij is verkrijgbaar in de kleuren zwart, groen en zwart-goud. Is dit stoere horloge iets voor jou en wil je hem aanschaffen? Bekijk dan de actuele en goedkoopste prijzen in onze prijsvergelijker.