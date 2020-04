Android 11 (-) - September 2020

Android 11 is de opvolger van Android 10 en de nieuwste versie van Googles mobiele besturingssysteem. De eerste Android 11-bèta verscheen in februari, de tweede in maart. De definitieve Android 11-update wordt in augustus of september 2020 verwacht. Op deze pagina vertellen we je alles over de vernieuwingen.

De vernieuwingen in Android 11

De nieuwste Android-versie heet simpelweg Android 11, zonder zoete codenaam. Google gaf nieuwe Android-versies jarenlang steevast een verwijzing naar een zoetigheid als Nougat, Oreo en Pie, maar stopte daar in 2019 onverwachts mee. Android 10 stond bekend als versie Q, maar verscheen als 10. Nu komt Android 11 eraan.

We verwachten de definitieve Android 11-update ergens in de zomer, vermoedelijk in augustus of september. Google bracht de eerste Developer Preview van Android 11 in februari uit, vroeger dan gebruikelijk. De tweede Developer Preview verscheen in maart. Hieronder vind je de belangrijkste vernieuwingen en verbeteringen tot dusver.

Betere ondersteuning voor 5G

Ondersteuning voor smartphoneschermen met sterk gekromde randen en een gaatje voor de selfiecamera

en een gaatje voor de selfiecamera Bubbels met chatgesprekken om beter te multitasken

om beter te multitasken Apps eenmalig toestemming geven tot je locatie of andere gegevens

tot je locatie of andere gegevens Betere beveiliging van je persoonlijke data op het interne opslaggeheugen en micro-sd-kaart

van je persoonlijke data op het interne opslaggeheugen en micro-sd-kaart Optimalisaties voor opvouwbare smartphones

Android 11 is klaar voor 5G

Smartphones en tablets met Android 10 kunnen gebruikmaken van het 5G-netwerk, maar er valt op softwaregebied winst te behalen. In Android 11 pakt Google die zaken aan, en kunnen app-ontwikkelaars én telefoonfabrikanten beter gebruikmaken van 5G-ondersteuning.

Zo kunnen apps aangeven wat voor 5G-verbinding je gebruikt en kunnen ze onder de motorkap beter profiteren van de snelheden en minimale vertraging van 5G.

Vouwbare telefoons en meer

Android 11 voert ook optimalisaties door voor smartphones met een niet-traditioneel scherm. Zo gaat Android 11 beter om met displays met één of twee gaatjes voor de selfiecamera(‘s). Steeds meer smartphones hebben zo’n scherm, van de OnePlus 8 en Samsung Galaxy S20 tot de Huawei P40 Pro en Oppo Find X2. App-ontwikkelaars kunnen hun apps en games ook optimaliseren voor dit type scherm.

Hetzelfde geldt voor schermen met sterk gekromde randen, een zogeheten waterval-display. Hierbij valt een klein deel van het scherm over de zijkanten, wat niet handig is als daar een knop zit of je een film bekijkt. Ook hier kunnen appontwikkelaars dus beter rekening mee houden. Onder meer de Huawei Mate 30 Pro en Xiaomi Mi Mix Alpha hebben een waterval-scherm.

Met de opmars van opvouwbare smartphones kan Google niet achterblijven. Hoewel Android 10 goed werkt op een scherm dat vouwt en groter kan worden, blijft er veel ruimte voor verbetering. Google werkt samen met fabrikanten van vouwbare telefoons om de software te verbeteren. Android 11 profiteert van deze verbeteringen en Google deelt zijn ervaringen en tips ook met ontwikkelaars van apps en games.

Zo kunnen apps straks gebruikmaken van een API die de staat van het scherm aangeeft, zodat apps zich hierop kunnen aanpassen.

Geef apps eenmalig toestemming tot een permissie

In Android 10 kun je prima aangeven dat een app alleen bij gebruik toegang mag hebben tot een permissie als je locatie, telefoon of camera. Maar eenmalige toegang ontbreekt, een optie die Apple’s iOS wel al jaren biedt.

Android 11 gaat die optie ook bieden, zoals je op onderstaande screenshot ziet. De mogelijkheden om de app toegang te weigeren of alleen op de voorgrond toe staan, blijven behouden.

Snel chatten via bubbels

In de bèta’s van Android 10 hadden ontwikkelaars van chat-apps de mogelijkheid om bubbels te gebruiken. Deze feature verscheen echter niet in de definitieve Android 10-update, maar zit nu wel weer in de Developer Previews van versie 11.

Bij chat-apps die ondersteuning bieden voor bubbels kun je een gesprek met iemand minimaliseren tot een bubbel. Die blijf actief over je andere apps of startscherm, en met één druk op de dubbel ben je weer in het gesprek. Deze methode leidt tot betere multitasking. De bubbelchats doen denken aan Facebook Messenger, dat deze feature al jaren aanbiedt.

Als je geen fan bent van zo’n bubbelgesprek, dan kun je de feature uitschakelen in de notificatie-instellingen van de betreffende app(s). Het is nog afwachten of de feature het deze keer wél redt tot de definitieve Android-update.

Google beschermt je gegevens nog beter

Google maakt elke Android-versie privacyvriendelijker en dat is met Android 11 niet anders. De software verplicht bijvoorbeeld apps zorgvuldiger om te gaan met vragen om toegang tot je camera of microfoon.

Daarnaast maakt Google de scoped storage nog veiliger. De (zeer technische) gegevens van jezelf en je apps die eventueel op een micro-sd-kaartje staan, zijn zo beter beschermd tegen kwaadwillenden. Niet per se tegen iemand die je micro-sd-kaartje uit je telefoon stelt, maar vooral tegen malafide apps die toegang proberen te krijgen tot je micro-sd-opslag.

Een andere privacyverbetering is dat Google app-ontwikkelaars dwingt om apps niet meer op de achtergrond om allerlei permissies te vragen. Zo kunnen apps minder vaak gegevens opvragen terwijl je je hier niet actief van bewust ben.

Vanaf augustus moeten nieuwe apps aan deze eis voldoen. Bestaande apps die in november nog onnodig op de achtergrond gegevens opvragen, worden uit de Play Store verwijderd. Ga er dus maar vanuit dat app-ontwikkelaars aan Google’s eis gehoor geven.

Kleinere verbeteringen

Android 11 krijgt ook allerlei kleinere verbeteringen die de gebruikservaring aangenamer maken. Zo zie je straks beter welke notificaties je recent ontvangen heb en schakelt je toestel bluetooth niet meer uit als je via een bluetooth-verbinding muziek luistert en de vliegtuigmodus activeert.

Android 11 kan ook je rijbewijs en identiteitsbewijs opslaan op een heel veilig deel van het opslaggeheugen. Steeds meer landen willen dat je een originele, digitale versie van je identiteitsbewijs op je toestel kan opslaan – handig als je je fysieke exemplaar vergeten bent.

Aan de slag met de Android 11-bèta

In aanloop naar de definitieve Android 11-update voor iedereen brengt Google meerdere Developer Previews uit. Die zijn bedoeld voor ontwikkelaars en bevatten nog veel bugs en onvolkomenheden. Een Developer Preview is daarom niet bedoeld om te installeren op de smartphone die je dagelijks gebruikt. Als je de Developer Preview wil uitproberen, moet je een Google Pixel 2, 3, 3a of 4 hebben. De XL-versies zijn ook geschikt. Op de Android Developers-website vind je de benodigde informatie om de preview te installeren op een smartphone.

Google komt in mei met een stabielere Android 11-bèta voor het grotere publiek. Deze bèta is nog steeds niet af, maar moet goed genoeg zijn voor de telefoons van geïnteresseerde Android-gebruikers. In het derde kwartaal, dus tussen 1 juli en 1 oktober, verschijnt de officiële Android 11-update.

Op dit moment is het nog niet bekend welke smartphones de Android 11-bèta zullen ondersteunen. Reken in ieder geval op de hierboven genoemde Pixel-smartphones inclusief XL-modellen. De Android 10-bèta werkte ook op zeven smartphones van een handvol andere merken, waaronder Nokia, Huawei en OnePlus. Houd deze pagina en Android Planet in de gaten voor nieuws rondom de ontwikkeling van Android 11.