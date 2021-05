Android 12 is de opvolger van Android 11 en de grote update die later in 2021 verschijnt. De eerste testversie van Android 12 verscheen in februari en in mei wordt de publieke bèta uitgebracht. De verwachting is dat in augustus op september de definitieve Android 12-update verschijnt. Lees op deze pagina alles over de vernieuwingen.

De vernieuwingen in Android 12

De nieuwste Android-versie heet simpelweg Android 12 en heeft dus geen zoete codenaam. Bij Android-versie 10 en Android 11 is dit overigens ook al het geval. Google brengt nieuwe versies van het mobiele besturingssysteem doorgaans in augustus of september uit. In de maanden daarvoor wordt de update wel uitgebreid getest, ook door gebruikers. In februari 2021 werd de eerste testversie van Android 12 uitgebracht.

Google brengt Android 12 dus later dit jaar pas uit, maar door gelekte informatie en de testversies weten we al het één en ander over de update. Hieronder zetten we de belangrijkste verbeteringen (en andere informatie) voor je op een rijtje.

Nieuw design met thema´s

Een opvallende vernieuwing van Android 12 heeft te maken met het design. Google geeft het mobiele besturingssysteem waarschijnlijk een nieuwe look, maar ook meer opties om dit aan te passen. Android 12 beschikt mogelijk over thema´s, waardoor je niet alleen de achtergrond en icoontjes kan wijzigen, maar ook de algemene kleur.

Kies je voor bijvoorbeeld een grijs/beige kleur, dan krijgt het gehele besturingssysteem dezelfde look. Hoe het precies gaat werken en hoe ver de opties gaan, is echter nog onduidelijk. Als Google hier meer over bekendmaakt, dan werken we deze pagina bij.

App Pairs en wifi-wachtwoorden

Ook nieuw in Android 12: App Pairs. Hiermee kun je twee apps tegelijk opstarten die goed bij elkaar passen, en je waarschijnlijk ook vaak tegelijk gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de browser- en notitie-app, zodat je tijdens het lezen van een webpagina aantekeningen kan maken. Of een muziek- en kaarten-app, om tijdens het navigeren naar je favoriete liedjes te luisteren.

Daarnaast zou het makkelijker worden om wifi-wachtwoorden te delen. Op dit moment moet je op jouw smartphone een qr-code genereren, die een vriend(in) of familielid dan kan scannen om verbinding te maken met jouw wifi-netwerk. In Android 12 zit waarschijnlijk een optie om wifi-wachtwoorden simpel en snel met apparaten in de buurt te delen. Dankzij Dichtbij delen kan dit nu al met bestanden en documenten.

Apps in de slaapstand zetten

Als je heel veel apps op je Android-smartphone hebt staan, is de opslagruimte zo gevuld. Android 12 helpt hiermee door applicaties die je al een tijdje niet meer hebt gebruikt, op te ruimen. De apps worden niet van je toestel verwijderd, maar de opslag en tijdelijke bestanden verdwijnen wel automatisch. Dit doet Android helemaal vanuit zichzelf en je zit dus nooit met te weinig opslag.

Tot slot is Google van plan om meer systeem-updates via de Play Store uit te sturen. Dit is enorm handig, want hierdoor hoef je niet op de fabrikant van jouw smartphone te wachten om belangrijke beveiligingspatches te ontvangen. Dit gaat gewoon via de Play Store-app, die standaard op iedere Android-telefoon staat. Let op: het gaat niet om software-updates met allerlei nieuwe functies, maar kleinere beveiligingspatches die ervoor zorgen dat je veilig je toestel kan blijven gebruiken.

Android 12-testversies

Als gezegd heeft Google al de nodige testversies van Android 12 uitgebracht. De eerste verscheen in mei en tot en met augustus blijft het bedrijf updates uitbrengen. Op de afbeelding hieronder zie je welke planning Google hanteert. In mei, waarschijnlijk kort na Google I/O, komt het bedrijf met een publieke testversie. Die kunnen gebruikers met een Pixel-telefoon dan alvast downloaden en installeren.

Op deze manier kun je alvast kennismaken met Android 12 en alle vernieuwingen die de grote update te bieden heeft. Soms doen ook smartphones van andere fabrikanten mee aan het bètaprogramma, maar dit verschilt per Android-release. Als de testversie beschikbaar is, lees je op deze pagina welke toestellen de update kunnen downloaden.

Wanneer wordt Android 12 uitgebracht?

De verwachting is dat Android 12 in september (of al iets eerder) officieel wordt uitgebracht. Dit gebeurt – zoals altijd – eerst voor Googles eigen Pixel-smartphones. Deze toestellen staan vooraan in de rij als het gaat om nieuwe Android-updates. Dit zijn de Pixel-smartphones die sowieso een upgrade krijgen:

Zodra Android 12 officieel is uitgebracht, is het aan andere fabrikanten om hun eigen updates uit te brengen. Bedrijven als Samsung, Nokia, Xiaomi, Motorola en OnePlus moeten zelf de update beschikbaar maken en uitrollen naar hun toestellen. Dit kan relatief snel gaan, maar ook erg lang duren.

Dit verschilt weer per fabrikant. Samsung, OnePlus en Nokia zijn doorgaans snel met het uitbrengen van nieuwe Android-versies. Zeker als je een relatief nieuw toestel hebt, hoef je niet heel lang te wachten totdat je met alle vernieuwingen en verbeteringen aan de slag kan. Oudere telefoons vallen echter sneller buiten de boot.

Krijgt mijn smartphone een Android 12-update?

Dat is moeilijk te zeggen, en dat komt vooral de hoeveelheid Android-smartphones die beschikbaar zijn. Heb je een redelijk nieuwe smartphone, dan kun je er vanuit gaan dat je een update naar Android 12 krijgt. Draait je telefoon nu op Android 11 en heeft ´ie nog niet veel andere updates gekregen, dan is versie 12 wel een zekerheidje.

Bij goedkopere toestellen – en vooral smartphones die al wat jaren meegaan – is het verhaal anders. Deze krijgen minder vaak een updates of moeten veel langer wachten. Vaak is het zo dat nieuwe, dure smartphones eerst worden bijgewerkt. Heb je dus bijvoorbeeld een Samsung Galaxy S21 of OnePlus 9 Pro, dan hoef je waarschijnlijk niet lang te wachten op Android 12.