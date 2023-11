Overal kunnen lezen: de 5 beste ebook-apps voor Android

Op vakantie, in de trein of even snel terwijl je wacht: lezen op je smartphone is ideaal als je boek of e-reader niet in je tas past. Dit zijn onze favoriete ebook-apps voor Android!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste ebook-apps voor Android

Natuurlijk is er geen fijner gevoel dan een papieren boek in je hand. Het kopen en lezen van boeken zijn stiekem twee losse hobby’s van een boekenwurm. Toch kunnen ebooks enorm handig zijn.

Op vakantie een extra tas meenemen voor je boeken: eigenlijk heeft niemand daar zin in. Ondertussen zet je gemakkelijk op je smartphone, tablet of e-reader honderden tot duizenden boeken klaar om te lezen.

Je voegt gemakkelijk een bladwijzer toe, leest deze terwijl je offline bent of bladert gemakkelijk naar dat ene prachtige hoofdstuk. Deze ebook-apps laten je ontspannen met een goed boek, direct vanaf je smartphone of tablet.

1. Kobo Books

Als je een Kobo e-reader hebt of al eerder bij Kobo boeken hebt gekocht, is de Kobo ebooks-app een echte aanrader. De app synchroniseert met je e-reader of met een Kobo-app op een ander apparaat, zodat je altijd verder kunt waar je gebleven bent. Bol.com heeft overigens een samenwerking met Kobo, en een eigen Kobo Bol-app. Zo kun je ebooks via Bol aanschaffen en lezen.

Heb je een Kobo Plus-abonnement? Dan kun je in de app gemakkelijk alle boeken in het abonnement toevoegen aan je account en direct beginnen met lezen. Ook al je gekochte audioboeken zijn via de app te beluisteren.

Bovendien biedt de applicatie veel opties om je leeservaring te optimaliseren, zoals een nachtmodus die blauw licht filtert, keuze uit lettertypen, de ruimte tussen tekst en de manier van bladeren.

Kobo Books Kobo Books 7,2 (283.042 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Bol.com Kobo Kobo Books 6 (10.247 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Amazon Kindle

Als je een Kindle e-reader hebt, heb je ongetwijfeld aeen aardige verzameling boeken in je Amazon-account staan. Je leest ze gemakkelijk verder in de Amazon Kindle-app, waar je ook gemakkelijk nieuwe of oudere ebooks koopt.

De app biedt veel mogelijkheden om het lezen van je ebooks zo prettig mogelijk te maken. Denk hierbij aan opties als lettertypen, de helderheid van je scherm, de achtergrondkleur van je boek of zelfs stukken tekst die door andere lezers vaak worden voorzien van een bladwijzer.

Amazon Kindle Amazon Mobile LLC 9 (3.419.600 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Google Play Boeken

Google heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de gebruikservaring van Play Boeken en dat is te merken. Met de vele opties om lettertypen, manier van bladeren en layout te wijzigen, is het gemakkelijk om een boek te verslinden. Dikke kans dat de app zelfs al op je tablet of smartphone staat.

Wat Google Play Boeken bijzonder maakt, is dat je er ook manga en comics op kunt lezen. Ook verdien je punten als je ebooks koopt, die in te wisselen zijn voor Google Play-tegoed.

Heb je een sd-kaartje in je smartphone of tablet? Dan geeft Play Boeken de mogelijkheid om al je ebooks hierop te bewaren. Zo heb je gemakkelijk een bibliotheek op zak, zonder een hernia op te lopen.

Google Play Boeken Google LLC 9 (2.386.174 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Nextory

Ben je zowel fan van ebooks als audioboeken? Dan is Nextory zeker het checken waard. Deze ebook-app geeft je de keuze om boeken te lezen, luisteren of een combinatie van beide. De app houdt bij waar je je in het boek bevindt, zodat je direct verder kan lezen of luisteren.

Nextory heeft een abonnement speciaal voor families, zodat meerdere profielen tegelijkertijd kunnen lezen. Niet verkeerd, want er staan ook veel kinder- en tienerboeken op. Wie zowel in het Nederlands als in het Engels leest kan opgelucht ademhalen: Nextory geeft je de keuze om zowel Engelse als Nederlandse boeken te kiezen.

Nextory: luister- & E-books Nextory AB 8,4 (18.396 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Audible

Audible, net als Kindle van Amazon, heeft een enorme verzameling audioboeken. Het voordeel van Audible is dat je veel ebooks op Amazon tegelijkertijd met het audioboek kan aanschaffen. Wanneer je een aantal hoofdstukken hebt gelezen in het boek in de Kindle-app, speelt Audible het audioboek af waar je gebleven bent.

De app heeft verschillende opties om je luisterervaring prettiger te maken. Zo kun je het voorleestempo versnellen of verlagen en is het mogelijk om specifieke hoofdstukken over te slaan. Ideaal als je regelmatig wil wisselen tussen lezen en luisteren.