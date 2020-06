Dit zijn de 4 beste AR-games om je luie stoel voor uit te komen

Vaak als mensen gamen op hun smartphone, doen ze dit binnen zonder enige beweging. Dat kan natuurlijk beter. Dit zijn de 4 beste AR-games waarbij je tijdens het gamen, geniet van een lekkere wandeling in de buitenlucht.

4 beste AR-games om de deur voor uit te gaan

Nu bijna iedereen in de afgelopen maanden veel meer binnen zat dan normaal, is het voor velen een goed idee om toch weer af en toe de buitenlucht op te zoeken. Desondanks is het soms best aanlokkelijk om binnen te blijven en te ontspannen tijdens je werkpauze van een halfuur. Gelukkig staan er verschillende games in de Play Store die de drempel verlagen om toch wel actief naar buiten te gaan. Dit zijn de 4 beste AR-games die ervoor zorgen dat je niet kan wachten om weer de wijde wereld in te trekken.

1: Harry Potter: Wizards Unite

Harry Potter: Wizards Unite is Niantics nieuwste AR-game. Het lijkt qua gameplay veel op Pokemon Go en vergelijkbare titels. Spelers lopen door de echte wereld en verzamelen verschillende dingen in de app. Verder kan de gebruiker vechten tegen vijanden die soms verschijnen. Tot slot staan er verschillende speciale locaties op de kaart die je kunt bezoeken, waaronder Inns, Fortresses en Greenhouses.

Spelers moeten een ramp oplossen waardoor allerlei objecten en karakters uit de toverwereld zijn verdwenen. Je komt tijdens deze quest vaak populaire personages en andere bekende elementen uit de Harry Potter-boeken en -films tegen. De AR-game komt past echt tot zijn recht als je vaak op pad gaat om verschillende objecten, karakters en meer te ontdekken. Pak dus je telefoon erbij en ga de deur uit om met wat dementors te vechten.

→ Download Harry Potter: Wizards Unite in Google Play (gratis)

2: Ingress Prime

Ingress Prime was een van de eerste goede AR-games op Android. Het spel is eveneens ontwikkeld door Niantic. Spelers hebben de taak om ‘Exotic Matter’ te verzamelen door virtuele portals te bezoeken die zich bevinden op locaties in de echte wereld. Om deze te bereiken zal je dus echt even het huis uit moeten.

Dit alles speelt zich af in een groter verhaal waarin agenten zich kunnen aansluiten bij een van de twee groepen: ‘The Enlightened’ of ‘The Resistance’. Vervolgens is het de bedoeling om tegen andere spelers te strijden voor de controle over de sci-fi-wereld van Ingress Prime. Deze missie moet genoeg motivatie toevoegen om een extra blokje om te lopen.

→ Download Ingress Prime in Google Play (gratis)

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3: Zombies, Run!

Zombies, Run! is een erg creatieve fitnessgame. Het is niet het soort AR-game waarvoor de term normaal wordt gebruikt, maar in zekere zin is het wel een soort variant. In plaats van beelden op een scherm die worden toegevoegd aan de werkelijkheid, gaat het hier om audio. Je plugt je oortjes in en rennen zal je.

Het moment dat je begint, wordt je meegenomen in een spannend audioverhaal. Het drama betrekt je op een creatieve manier die je motiveert om door te gaan met hardlopen of wandelen. Er zijn tevens een hoop verschillende missies die je kunt uitproberen. Hardlopen is opeens niet meer zo moeilijk met hongerige zombies die in je nek hijgen.

→ Download Zombies, Run! in Google Play (gratis)

4: Pokémon Go

Pokémon Go is een van de meest gespeelde AR-games ooit. Het erin slaagde er enkele jaren geleden in om voor langere tijd mainstream te zijn onder zowel ouderen als jongeren. Net als bij Harry Potter: Wizards Unite is het de bedoeling dat je de echte wereld in gaat.

Het doel van het spel is om zoveel mogelijk verschillende Pokémon te vangen. Om dit te bereiken kun je items verzamelen en speciale plekken als Gyms lokaliseren. De game biedt nog veel meer avontuur, waardoor het leuk is om bepaalde buurten te verkennen. Ondanks de hype voorbij is, zijn er nog genoeg mensen die het spelen. Zet de game dus op je telefoon en catch ’em all.

→ Download Pokémon Go in Google Play (gratis)

Meer artikelen over maandthema ‘gezondheid’