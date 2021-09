Met deze 5 apps wordt muziek streamen via Spotify nóg leuker

Scratchen met Spotify-liedjes, tijdens een feestje democratisch beslissen over het volgende liedje of een afspeellijst maken op basis van een selfie. Deze apps voegen flink wat mogelijkheden toe aan het streamen van muziek via Spotify.

Apps voor streamen van muziek via Spotify

Wil je muziek streamen op je Android-smartphone, dan is de kans groot dat je daarvoor de Spotify-app voor opent. Spotify voegt regelmatig functionaliteit toe aan zijn app. Zo maakt het een hele serie afspeellijsten op maat, speciaal voor jou. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld in de app een slaaptimer te zetten of om het verhaal achter sommige liedjes te bekijken.

Dat er echter veel meer uit de muziekstreamingdienst te halen is, bewijzen andere ontwikkelaars. Met deze apps haal je het uiterste uit Spotify op Android.

1. Djay Free

Het bedrijf Algoriddim maakt professionele software voor serieuze dj’s. In hun gratis Android-app Djay Free geven ze ook de minder ambitieuze disc jockeys de beschikking over digitale draaitafels. De app laat je uitgebreid mixen, cutten, scratchen en loopen met jouw favoriete muziek. Het biedt tal van mogelijkheden om de output aan te passen en heeft toffe effecten. Je mixes kun je opnemen.

Je kunt kiezen om muziek van je smartphone in te laden en te gebruiken op de digitale draaitafels. Het is ook mogelijk om de app te koppelen met je Spotify-account. Met een paar tikken op je scherm heb je liedjes van de streamingdienst tot je beschikking. Door de vele mogelijkheden die je op je scherm krijgt, is het aan te raden een toestel met een groot scherm of – nog beter – een Android-tablet te gebruiken.

djay - DJ App & Mixer Algoriddim 7,6 (209.064 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Musixmatch

Spotify heeft voor sommige liedjes hun ‘Behind the lyrics’-functie beschikbaar, waarmee je in de apps deels songteksten en achtergrondinformatie krijgt. Wil je alleen de songteksten, en voor bijna al je liedjes? Dan is de app Musixmatch een goede optie.

De dienst heeft een database van miljoenen songteksten en verzamelt die in een handige app. Door de app toegang te geven tot je Spotify-account, kan ‘ie tijdens het afspelen regel voor regel de teksten aanleveren. Het is ook mogelijk de teksten mee te laten lopen terwijl je de app van Spotify zelf gebruikt.

Dat werkt uitstekend met een gratis account, maar toont dan wel advertenties. Een premium-account haalt de reclame weg en biedt meer mogelijkheden, zoals het offline beschikbaar maken van songteksten.

Musixmatch - Lyrics for your music Musixmatch 8,8 (2.065.625 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Mubo

Is het tijd voor een feestje? Mubo zorgt voor een muziekkeuze waar iedereen een zegje over kan doen. Je kunt de app verbinden met Spotify en er een afspeellijst in zetten. Vervolgens kunnen bezoekers van je feestje verbinding maken en stemmen op leuke liedjes uit de lijst, of zelf iets toevoegen.

Door een afspeellijst in te laden, creëer je een eigen ‘musicbox’ in de app. Andere gebruikers kunnen, als ze ook de app op hun telefoon hebben, eenvoudig verbinding maken met jouw musicbox. Dat doen ze bijvoorbeeld door het invoeren van een cijfercode of door het scannen van een qr-code. Door stemmen uit te brengen, kunnen ze meebepalen welk liedje eerder wordt afgespeeld.

Elke bezoeker heeft een bepaald aantal stemmen en na aan halfuurtje worden alle stemmen gewist en kan het opnieuw beginnen. Mubo is daarmee ideaal voor feestjes. Het geeft iedereen een stem in de muziek, zonder dat één iemand zijn eigen keuzes door kan drammen.

mubo mubo 7,6 (99 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Statify

Ben je ook zo blij als je aan het einde van het jaar weer een prachtig jaaroverzicht krijgt van Spotify? Zou je dat eigenlijk het hele jaar door wel willen hebben? Statify maakt dat mogelijk.

Deze Android-app koppel je met Spotify, waarna hij doorlopend inzichtelijk maakt welke muziek bij jou het meest populair is. Zo kun je snel zien welke muziek jij het meest luisterde in de afgelopen weken, maanden of jaren. De gegevens zijn te zien per artiest, nummers of afspeellijsten. En met één druk op de knop creëer je nieuwe Spotify-afspeellijsten op basis van muziek die je afgelopen tijd leuk vond. Zo heb je altijd een recente Spotify ‘Wrapped’ om naar uit te kijken.

Statify Daniël Boonstra 6,8 (419 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Shazam

Hoor je een muziekje, beat of songtekst van een onbekende artiest, maar wil je wel weten welk nummer het is? Daarvoor bestaan meerdere applicaties en Shazam is er daar een van.

Wat fijn is, dat je de app direct kunt koppelen aan Spotify. Zo kun je dat mooie nummer direct afspelen via de muziekdienst. Natuurlijk is ook het toevoegen aan een afspeellijst geen probleem en kun je direct verder gaan met het ontdekken van die nieuwe artiest.

Shazam: Discover songs & lyrics in seconds Apple, Inc. 9,6 (4.494.106 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

