Met deze 5 apps wordt Netflix op Android beter en leuker

Netflix heeft de manier waarop we films en series kijken ingrijpend veranderd. Niet alleen op tv, ook de Android-app is ontzettend populair. Maar het kan altijd beter. Deze apps geven Netflix een nieuwe dimensie.

Android-apps voor Netflix

De Android-app van Netflix is voor veel mensen de beste manier om lekker films of series te kijken. Het werkt uitstekend, maar dat wil niet zeggen dat het niet beter kan. Zoeken is beperkt, de voorgestelde lijsten rommelig en er zijn nog meer frustraties. Netflix zelf voegt daarom regelmatig functies toe.

Toch zijn er nog talloze andere handige dingen te bedenken die Netflix zou kunnen doen. Gelukkig zijn er ontwikkelaars die de uitdaging aannemen en de functionaliteit van de streamingdienst flink uitbreiden. Met deze Android-apps voor Netflix wordt streamen nog leuker of simpelweg handiger.

1. Secret Movie Categories

Het aantal categorieën waarin Netflix films en series aanbiedt is gigantisch. Het vreemde is alleen dat je in de Netflix-app niet of nauwelijks kunt zoeken in die categorieën. Deze app maakt dat wel mogelijk.

Of je nu zoekt naar film noir, Belgische speelfilms, period pieces of creature features; je kunt het zo gek niet bedenken of deze app haalt het naar boven. Door op een categorie te klikken, wordt je direct naar de Netflix-app gebracht die jou dat specifieke aanbod toont.

De app is voor een groot deel gratis te gebruiken. Wil je echter de volledige lijst van 27.000 categorieën of de populairste categorieën inzien, dan moet je eenmalig 9,99 euro betalen.

Secret Movie Categories - 27000 code genre Singular Studio 7 (107 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Rave – video’s with friends

Alleen Netflix kijken is ook maar zo eenzaam. Heb je niemand bij je maar wil je toch gezelschap, dan biedt Rave de oplossing. Deze app laat je samen met anderen – vrienden, familie of wildvreemden – een serie of film kijken. Ondertussen kun je met elkaar communiceren en alles wat je ziet bespreken.

Zodra je jouw Netflix-account koppelt met de app, kun je snel een eigen Rave starten. Je kunt bekenden uitnodigen, of de rave open zetten en wel zien wie er binnenkomt en meekijkt. Onder de film of serie is ruimte voor een chatvenster, waarin je met elkaar kunt praten. Rave synchroniseert de beelden, zodat de beelden voor iedereen gelijk lopen. Uiteraard heb je ook de kans om mee te kijken met andere mensen.

De app kan, naast samen Netflixen, nog veel meer. Zo is het ook mogelijk om op dezelfde manier YouTube-video’s te bekijken, of een feestje te bouwen met muziek waarbij iedereen dj kan spelen.

Rave – Watch Party Rave Inc. 8,8 (334.656 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Vidangel

Gecensureerde scenes in een film of serie kunnen vervelend zijn. Maar minstens zo vervelend is een dampende sex-scene in beeld terwijl je in een volle trein zit te Netflixen. Of een scheldkannonade of moordpartij terwijl er kinderen in de kamer zijn. Vidangel lost dat allemaal voor je op. Deze app laat je filters toepassen om sex, geweld, vieze grappen, schuttingtaal en andere onwelgevalligheden over te slaan of te muten.

De filters die je kunt toepassen zijn enorm uitgebreid en gedetailleerd. Vrijwel elke scene is afzonderlijk aan of uit te vinken. Wil je bijvoorbeeld in S01E03 van Stranger Things niet zien hoe een jongen suggestief met zijn heupen stoot? Dan kun je dat letterlijk zo in het menu uitvinken en wordt die scene overgeslagen. Ook scheldwoorden zijn per stuk aan en uit te zetten. Uiteraard hoef je het niet zo precies in te regelen, maar kun je ook gewoon hele categorieën van vermeende vuiligheid uitschakelen.

Vidangel gaat voor de gemiddelde Nederlandse kijker erg ver en vergroot het kijkgenot niet altijd. Maar in sommige situaties kan het handig zijn. De dienst is normaal tegen betaling te gebruiken, maar omdat iedereen door het coronavirus thuis zit is hij tijdelijk gratis.

VidAngel VidAngel Entertainment 7,8 (13.040 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Netflix VR

Ben je jouw eigen woonkamer zat? Is je tv te klein, je inrichting te lelijk of je woonkamer te rommelig? Netflix VR kan de oplossing bieden. Daarvoor heb je alleen wel lastig verkrijgbare Google Daydream vr-bril nodig. De app zegt ook te werken met Google’s low-budget vr-bril Google Cardboard, maar dat werkt in de praktijk voor geen meter.

De Netflix VR-app transporteert je naar een ruime, verduisterde en sfeervolle kamer. Je zit op een rode bank en als je rondkijkt, kun je genieten van wat kunst op de muur of wat magazines op tafel. Het belangrijkste is de enorme virtuele tv die aan de muur hangt. Daarin wordt je eigen Netflix-profiel geladen en kun je bingewatchen tot je erbij neervalt. Zorg wel dat je in de echte realiteit op een comfortabele stoel zit, en regel je eigen popcorn.

Netflix VR Netflix, Inc. 4,6 (5.846 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Netflix Party

Dankzij de uitbraak van het coronavirus zijn miljoenen mensen tijdelijk zo veel mogelijk aan huis gekluisterd. Met Netflix Party haal je wat levendigheid in huis. Je kunt deze dienst het best zien als ouderwets tv kijken met vrienden, maar dan digitaal via Netflix. Netflix Party voegt namelijk een chatscherm toe tijdens het streamen.

Hierin kun je samen met vrienden kletsen over de film of serie die jullie allemaal tegelijk kijken. Ook kun je het natuurlijk over alles hebben behalve datgene wat er op het scherm gebeurt; aan jullie de keus. Netflix Party is een extensie voor de populaire Chrome-browser. Het werkt jammer genoeg dus niet wanneer je via een Android-smartphone kijkt, maar we maken eenmaal een uitzondering op de regel.

Zo installeer en gebruik je Netflix Party:

Pak je computer erbij en download Netflix Party voor Chrome; Start Netflix op in de Chrome-browser en kies een leuke film of serie; Maak een groepchat aan en nodig je vrienden uit; Of sluit jezelf aan bij een bestaande groep; Kijk samen met vrienden naar dezelfde content.

