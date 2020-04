5 handige extensies om werken in Chrome efficiënter te maken

Snel notities maken of notificaties van je smartphone op de computer beheren. Met deze handige Chrome-extensies maak je de browser een stuk veelzijdiger.

Handige Chrome-extensies

Google Chrome is wereldwijd de meest gebruikte browser om het internet mee op te gaan. Eén van de grote voordelen is het feit dat je voor de browser extensies kunt installeren, om de functionaliteit uit te breiden. Android Planet tipt 5 handige Chrome-extensies.

Papier

Ben jij zo iemand waarbij de briljante ideeën doorlopend op komen borrelen? En moet je ze meteen noteren, omdat je ze anders weer kwijt bent? Papier is dan een kleine, maar onmisbare extensie. Hiermee maak je van elk nieuw tabblad dat je opent in Chrome een notitieblok om je gedachten vast te leggen.

Papier maakt van eenvoud zijn kracht. Het bestaat uit één enkel notitievel. Dus als je iets noteert, zie je dat in elk nieuw tabblad terug. Ook zijn de notities niet gekoppeld aan een account; synchroniseren met andere computers of browsers is niet mogelijk. Voordeel is wel dat Papier daardoor weinig rekenkracht gebruikt en altijd werkt, ook als je offline bent.

Download Papier in de Chrome Web Store

OneTab

Als je regelmatig veel tabbladen open hebt staan in Chrome, dan loop je waarschijnlijk tegen twee zaken aan. Ten eerste dat een grote hoeveelheid open tabbladen nogal onoverzichtelijk kunnen worden. Ten tweede heeft Chrome nog wel eens de neiging daar heel veel werkgeheugen voor nodig te hebben. Dit kan je computer traag maken.

Lees ook: Zo zorg je dat Chrome niet al je werkgeheugen opeet

OneTab is een extensie die daar een slimme oplossing voor heeft. Met één druk op de knop maakt het van alle open tabbladen een lijstje met bookmarks. Alle open tabbladen worden zo in een overzichtelijk venster weergegeven, vreten geen werkgeheugen op en zijn één voor één of allemaal tegelijk weer als tabblad te openen.

Download OneTab in de Chrome Web Store

Pushbullet

Voor veel Android-gebruikers is dit al een bekende naam, al is het maar omdat hij op deze site ook regelmatig voorbij is gekomen. Pushbullet blijft een handige toevoeging aan Chrome. Hiermee kun je notificaties van je Android-smartphone in het scherm van je computer krijgen. Appjes die binnenkomen, nieuwe mails, weeralarmen: alles wat in de notificatiebalk van je telefoon komt, zie je ook in je computerscherm.

Daarnaast biedt Pushbullet je ook de mogelijkheid te reageren op berichten. Zo kun je reageren op een sms’je, zonder je telefoon op te hoeven pakken. Notificaties die je in je browser weghaalt, verdwijnen daarnaast ook direct op je telefoon.

Download Pushbullet in de Chrome Web Store

Strict workflow

Nuttige dingen doen op internet is lastig. Grappige filmpjes, foto’s van katten of updates van vrienden zijn altijd maar een muisklik verwijderd. Deze extensie helpt je te concentreren door afleidingen te blokkeren.

De plugin is gebaseerd op de populaire ‘pomidoro’ productiviteits-timer. Deze moedigt je aan om 25 minuten geconcentreerd te werken en dat te belonen met 5 minuten pauze. Wat deze extensie handig maakt is dat het gedurende die 25 minuten ook de toegang blokkeert tot sites waar je normaal door afgeleid wordt. Je kunt zelf de websites opgeven. Pas als de 25 minuten erop zitten, kun ze weer voor vijf minuutjes bezoeken.

Download Strict Workflow in de Chrome Web Store.

History Search

Dat ene artikel waarvan je de titel niet meer weet. Die je twee weken terug eens las op die nieuwssite. Of was het drie weken terug, op dat forum? Probeer je regelmatig bezochte sites terug te vinden, dan zul je merken dat zelf je browse-geschiedenis uitpluizen niet ideaal is. History Search biedt een veel krachtigere zoekfunctie.

History Search brengt de juiste bezochte webpagina naar boven, zelfs als je alleen maar een vage zoekterm weet in te vullen. De extensie kan zelfs gerelateerde sites uit je geschiedenis tonen op de zoekresultatenpagina van Google. Handig: er zijn ook extensies voor Safari, Firefox en Edge die te synchroniseren zijn. Als je dus meerdere browsers of computers gebruikt, heb je overal toegang tot dezelfde browsegeschiedenis.

Voor History Search heb je een account nodig. Met de gratis versie kun je 3000 webpagina’s of documenten doorzoekbaar maken.

Download History Search in de Chrome Web Store

Hele maand, alles over Chrome

