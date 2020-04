Deze 5 extensies maken browsen met Google Chrome leuker

Er zijn duizenden Google Chrome-extensies om de functionaliteit van de browser uit te breiden. Android Planet tipt enkele extensies die niet per se nuttig, maar wel leuk zijn.

Leukste chrome extensies

Eén van de grote voordelen van Google Chrome is dat je de functionaliteit kunt uitbreiden met extensies. Deze toevoegingen zijn met een paar muisklikken in je browser te installeren vanuit de Chrome Web Store. Velen maken browsen handiger, veiliger of efficiënter, maar er zijn ook genoeg minder serieuze opties te krijgen. Deze Chrome-extensies zijn goed voor een glimlach of twee.

Pas nieuwe tabbladen aan

Elke keer als je een nieuw tabblad opent, dan staat daar weinig spannends. Dat kan natuurlijk leuker: er zijn verschillende extensies te gebruiken die je iets vrolijkers voorschotelen. Tabby Cat toont bijvoorbeeld op elk nieuw tabblad een andere schattige kat.

De pluizige vrienden, met willekeurige namen als Poofy Wrinkle en Scratchy Spaghetti, kun je aaien met je cursor. Als je wil, kun je voor een dollar per stuk andere dieren kopen, maar dat gaat misschien wat ver.

Wie liever iets hoogdravenders heeft dan getekende katten, kan kiezen voor kunst in elk nieuw tabblad. Art up your Tab toont in elk nieuw tabblad een ander kunstwerk. Wie uitkijkt naar een bepaalde gebeurtenis kan een nieuw tabblad ook voorzien van een countdown timer. Die is zelf te maken met New Tab Studio.

Overal Googly eyes

Iedereen die wel eens een handjevol ‘googly eyes’ in handen heeft gekregen, kent hun potentie. De cartooneske ronde oogjes maken van elk object een vrolijke verschijning. Dat kan ook op internet. Deze eenvoudige plugin herkent afbeeldingen van gezichten en voorziet die van grote zwart-witte kijkers.

Vervang woorden of zinnen

Het aanpassen van tekst in Chrome is een populaire bezigheid. Bekende voorbeelden zijn ‘Millenials to snake people‘ en ‘cloud to butt‘-extensies. Geestig als je genoeg hebt van sites die steeds maar over hetzelfde schrijven.

Je kunt er zelf ook je creativiteit op loslaten, met de extensie Word Replacer II. Voer hier het woord in dat je wil vervangen en het woord dat je ervoor in de plaats wil. Dat gebeurt vervolgens op elke site die je ziet. Ook geestig om stiekem bij iemand anders te installeren.

Verwijder politiek geneuzel

Zit je regelmatig op Facebook, maar ben je helemaal klaar met de politiek geladen preken of polariserende opmerkingen die in je tijdlijn verschijnen? Deze extensie schrobt Facebook daarvan schoon. Je kunt een hele serie filters instellen en met een simpele aan/uitknop verbergen. Zoals de maker zelf zegt: wel zo goed voor je geestelijke gezondheid.

Zet het licht uit

Veel Android-apps hebben tegenwoordig een donkere modus, zeker nadat Google ook Android al voorzien heeft van een donker kleurtje. Op internet is dat anders. Veel websites zijn nog hagelwit, en daar moet je het maar mee doen.

De Chrome-extensie Dark Reader schakelt een dark mode in voor elke website die je tegenkomt. In de instellingen kun je de kleuren nog verder aanpassen. De resultaten zijn wisselend. Sites worden zonder uitzondering donker, maar niet elk webdesign leent zich daar even goed voor.

