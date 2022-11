9292 reisplanner app: alles wat je ermee kunt

De 9292 reisplanner is een van de beste apps in Nederland om jouw route met het ov uit te stippelen. Anders dan apps van bus- of treinmaatschappijen zelf, kun je met de 9292 app je hele reis van deur tot deur uitstippelen. De app combineert alle mogelijke vormen van openbaar vervoer. Van bus, trein en metro naar de OV fiets en zelfs de veerboot. De app zoekt daarbij de snelste route vanaf jouw locatie of elke andere locatie binnen Nederland.

De 9292 reisplanner brengt je heen waar je zijn moet

Het fijne van de 9292 reisplanner app is dat je alleen maar een adres nodig hebt. Je hoeft verder niet te weten hoe de bushaltes in de buurt heten of welke buslijn je nodig hebt. Je hoeft zelfs de vertrektijden niet te weten. Type simpelweg het adres in en hoe laat je daar wil aankomen. Je kunt ook je vertrektijd invullen.

De 9292 app toont je vervolgens precies welke trein je moet pakken, hoe laat die vertrek en vanaf welk perron. Het toont ook hoeveel overstaptijd je hebt tussen elke lijn of vorm van transport. Nadat de bus, trein of metro je zo dicht als mogelijk bij je eindbestemming heeft afgezet, toont het zelfs de resterende route die je nog moet lopen of fietsen.

Is 9292 gratis te gebruiken?

Ja, de 9292 reisplanner is helemaal gratis te gebruiken voor iedereen. Het is te downloaden in de Google Play Store, de App Store van Apple en in de eigen AppGallery van Huaweii. De app is gratis te gebruiken omdat ze inkomsten kunnen werven uit advertenties. Daardoor hoef je als eindgebruiker niet te betalen.

Maak gebruik van de handige E-tickets

Het is vanuit de 9292 reisplanner app mogelijk om direct kaartjes te kopen voor je hele traject. Moet jij bijvoorbeeld twee bussen en een trein nemen naar je eindbestemming? Dan koop je vanuit de app direct kaartjes voor alles. Deze kun je vanaf je telefoon laten scannen zodat je bent ingecheckt. Je kunt de kaartjes in de app ook gebruiken om door de poortjes op station te komen.

Een vraag over het OV? In de app vind je waarschijnlijk het antwoord

Mag je hond mee in de trein? Moet je betalen om je fiets mee te nemen? Hoe gaat reizen met een rolstoel? Op al deze vragen en meer kun je antwoord vinden op de website van 9292.

Blijf op de hoogte van vertragingen en storingen via de 9292 reisplanner app

Eén van de grootste ergernissen van het openbaar vervoer is toch wel de vertragingen. Op sommige trajecten lijkt er elke week wel iets aan de hand te zijn. Uiteraard kom jij daar pas achter wanneer je al op het station bent. Gelukkig biedt de 9292 reisplanner app de uitkomst.

Daarin vind je namelijk heel snel alle verwachte en onverwachte storingen van dit moment. Je ziet in één oogopslag op welke trajecten je te maken krijgt met vertragingen. Door dit simpelweg even te checken voordat je de deur uitloopt, weet je direct of je beter een half uurtje later kunt vertrekken. Afhankelijk van het werk dat je doet, kun je wellicht zelfs beter thuiswerken. Dat scheelt je veel tijd.

Ze hebben zelfs hun eigen prijsvergelijker voor abonnementen

In het OV kun je gebruik maken van verschillende abonnementen. Deze kun je laden op je OV-chipkaart zodat je nooit meer je saldo hoeft op te laden. Daarnaast is een abonnement natuurlijk ook voordeliger dan elke keer een retourtje kopen.

De vraag is met zoveel verschillende abonnementen voor zowel trein, bus als metro is: “welk abonnement is het voordeligst?” Daarvoor heeft 9292 een handige tool ontwikkeld. Je beantwoord een paar basisvragen met betrekking tot je (dagelijkse) reis en zij tonen dan het abonnement die daar het beste bij past. Zo kun je op jaarbasis nog flink wat besparen.

Waar komt de naam 9292 eigenlijk vandaan?

Lang voordat er smartphones met app stores te verkrijgen waren, moest je bellen om aan je reisinformatie te komen. Het nummer dat je moest bellen was 0900 9292. In de hoofden van elke OV reiziger stond dit getal dus synoniem aan reisinformatie. Op een gegeven moment kwam er een website en later natuurlijk ook de reisplanner app. 9292 is dus behouden gebleven en is daarmee ook een knipoog naar vroeger.