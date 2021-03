Aangifte 2020: doe je belastingaangifte op je smartphone met de app

Met de nieuwe officiële app kun je jouw belastingaangifte van 2020 gemakkelijk regelen met de hulp van je Android-telefoon. We laten zien hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie.

Aangifte 2020-app: zo werkt het

Al jaren kun je jouw belastingaangifte op twee manieren doen: via de website van de Belastingdienst, of met de door de Belastingdienst ontworpen Aangifte-app. De applicatie heeft maar één functie: jou in zo min mogelijk stappen de benodigde informatie laten invullen.

De Belastingaangifte-app helpt jou stap voor stap met het doen van je aangifte. Als je de app voor het eerst opstart, maak je een pincode aan. Vervolgens log je in met je DigiD, waarna de app al zoveel mogelijk informatie automatisch voor je invult. Dit doet de app door te kijken naar je vorige aangifte, wat je veel tijd kan schelen.

Naast een smartphone-app ondersteunt Aangifte 2020 ook Android-tablets. Handig als je het grotere scherm fijner vindt om je gegevens nog eens rustig door te lezen. Neem wel even de tijd om deze gegevens goed te controleren. Staat er iets tussen wat niet klopt? Dan moet je jouw aangifte via de website van de Belastingdienst indienen. Kloppen alle gegevens? Dan kun je jouw aangifte rechtstreeks vanuit de app insturen.

Normaal gesproken moest je ieder jaar een nieuwe app downloaden, maar daar komt in 2021 verandering in. Voortaan wordt de Belastingaangifte-app jaarlijks bijgewerkt en kun je dus dezelfde app blijven gebruiken.

Door een technische storing kan het zijn dat je nog geen aangifte inkomstenbelasting kunt doen op Mijn Belastingdienst. We werken er hard aan om de storing op te lossen. Wil je het later nog eens proberen? Je kunt je aangifte nog doen tot 1 mei. — Belastingdienst (@Belastingdienst) March 1, 2021

Grote storing maakt app vandaag onbruikbaar

De app is vanaf vandaag (1 maart) te gebruiken, maar dat verliep niet helemaal vlekkeloos. Vrijwel heel de ochtend was het door een storing niet mogelijk om de app te gebruiken. Op het moment van schrijven komt de app weer langzaam op gang, maar houd er rekening mee dat je vandaag mogelijk tegen wat foutmeldingen aanloopt.

Zoals je in bovenstaande tweet van de Belastingdienst kunt zien, heb je nog tot 1 mei om je aangifte in te dienen.