Met deze 4 apps krijg je meer inzicht in je abonnementen

Als je niet precies weet welke abonnementen je allemaal hebt, kan dat klauwen met geld kosten. Met deze apps krijg je meer inzicht.

Abonnementen: met deze apps krijg je inzicht in je uitgaven

Alles en iedereen vraagt tegenwoordig om een abonnement. Het kan vervolgens lastig zijn om nog te weten waar je allemaal een abonnement op hebt en hoeveel je daar maandelijks aan uitgeeft. Waarschijnlijk kun je flink wat geld besparen door enkele diensten op te zeggen.

Dyme: koppelen aan je rekening

Dyme is een app die je aan je bankrekening koppelt en vervolgens automatisch al je abonnementen herkent en in een overzicht plaatst. Dan zie je niet alleen waar je allemaal een abonnement op hebt, maar ook hoeveel je daar per maand aan uitgeeft.

Fijn is dat je Dyme ook kunt gebruiken om je abonnementen op te zeggen, zodat je niet hoeft op te zoeken hoe dat werkt. Je vult een opzegbrief in, die door Dyme wordt verstuurd.

Het nadeel van Dyme is dat abonnementen missen die je via een andere betaaldienst hebt afgesloten zoals PayPal. Zo lopen sommige diensten toch nog onopgemerkt door.

Dyme: Huishoudboekje & Budget

Tilla: puur abonnementen

Wil je meer controle over welke abonnementen je in de app toevoegt en niet lastig gevallen worden door andere functies? Dan moet je bij Tilla zijn. Hier voeg je handmatig alle abonnementen toe die je bezit. Daarvoor kies je uit de flinke lijst in de app, of voeg je een abonnement toe die niet in de lijst staat. Je vult éénmalig alle informatie in, zoals wat de factuurdatum is en hoe je betaalt.

Je kunt ervoor kiezen om herinneringen te ontvangen over de abonnementen die je hebt waarvan binnenkort geld wordt afgeschreven.

Tilla - abonnementen beheerder

Je eigen bank-app

De apps van Nederlandse banken bieden ook steeds meer functies om slim met je geld om te gaan, zoals abonnementenbeheer. De app van ABN Amro biedt bijvoorbeeld een overzicht met abonnementen en de mogelijkheid om deze op te zeggen. Helaas zijn veel andere bank-apps nog niet zo ver.

ABN AMRO

Google Spreadsheets

Wil je niet een aparte app gebruiken om al je abonnementen bij te houden? Dan kun je het natuurlijk ook gewoon handmatig invullen in een spreadsheet, bijvoorbeeld in Google Spreadsheets. Dan weet je zeker dat de informatie privé blijft en kun je er alles mee doen wat je wil: grafiekjes, tabellen en meer.

Google Spreadsheets

Abonnementen opzeggen

Wil je zelf aan de slag met het opzeggen van je abonnementen? Wij helpen je op weg met je streamingdiensten. Klik op de streamingdienst die je wil opzeggen en we leggen uit hoe dat werkt:

