Steeds meer apps verdienen geld met abonnementen. Aan de ene kant zorgt dit voor keuzevrijheid, maar aan de andere kant lopen al deze kleine uitgaven al snel in de papieren. Hierbij drie apps voor het bijhouden van abonnementen.

Drie manieren om abonnementen bij te houden.

Afgelopen maart waarschuwde columnist Erwin er al voor, en nu is het zo voor. De ‘abonnementapocalypse‘ is in volle gang. Steeds meer apps stappen over een op abonnementsmodel. Vanuit hun positie is dit een logische stap. Maandelijks terugkerende betalingen zorgen voor een veel stabielere omzet dan losse verkoop van apps.



1. De oude, vertrouwde spreadsheets

Voor consumenten zijn deze abonnementen niet altijd gunstig. Ten eerste worden de apps nooit van jou, maar blijf je maandelijks geld in een eindeloze put gooien. Een wellicht nog veel lastiger probleem is overzicht bewaren. Ieder abonnement heeft zijn eigen incassodatum, bedrag en doorlooptijd. Hoe houd je dit allemaal bij, helemaal wanneer je al een reeks aan andere terugkerende uitgaven als huur, GWL en verzekeringen hebt?

De simpelste (en waarschijnlijk goedkoopste) optie is door al je lopende abonnementen in een spreadsheet te zetten. Het maakt hierbij niet uit of je Excel, Google Sheets of een ander programma gebruikt. Het enige wat je hoeft te doen is het document één keer aanmaken, en om de zoveel tijd controleren op juiste informatie.

Vermeldt in de spreadsheet in ieder geval om welke abonnementen/diensten het gaat, de startdatum, doorlooptijd, incassodatum, incassobedrag en de einddatum. Ook is het handig om eventuele opzegtermijnen op te nemen. Zelf heb ik twee spreadsheets: een voor mijn persoonlijke en zakelijke abonnementen. Deze controleer ik maandelijks, wat een kleine vijf minuten kost.

→ Download Google Spreadsheets in Google Play (gratis)

→ Download Microsoft Excel in Google Play (gratis)

2. Spendee

Het gezegde “daar is een app voor” geldt ook voor het bijhouden van abonnementen. Sinds halverwege dit jaar gebruik ik Spendee en in die tijd is het een van mijn meest praktische programma’s geworden. Het doel van de app is simpel: je uitgavepatroon in kaart brengen. Het grote pluspunt is dat je hierbij een bankkoppeling kunt maken, zodat alle uitgaven (die je dus niet-cash doet) automatisch toegevoegd worden.

Extra handig is dat alles in categorieën onderverdeeld wordt, zoals boodschappen, verzorging en hobby’s. Verder kun je ook budgetten aanmaken, waardoor je een waarschuwing krijgt als je teveel geld over de balk smijt. Ik heb bijvoorbeeld een boodschappenbudget en spaardoel ingesteld.

Spendee is echter niet perfect. Ten eerste is het geen pure abonnementen-app, maar een breder financieel hulpmiddel. Je ziet bijvoorbeeld niet de doorlooptijd en eventuele einddatum van abonnementen. Ook hebben nog niet alle Nederlandse banken een koppeling met het systeem van Spendee.

In principe is de app gratis te gebruiken. Naar mijn mening ben je echter zo goed als genoodzaakt om een abonnement (ongeveer 20 euro per jaar) af te schaffen, omdat je alleen dan een automatische bankkoppeling kunt maken. Voor dat geld krijg je wel een compleet overzicht van je financiële situatie.

→ Download Spendee in Google Play (gratis, met in-app aankopen)

3. Subby

Wanneer je niet op zoek bent naar een huishoudboekje-app, maar enkel abonnementen wil bijhouden, ben je bij Subby aan het juiste adres. Dit programma maakt een overzicht van al je lopende terugkerende betalingen. Abonnementen voeg je één keer toe, waarna ze in het overzicht verschijnen.

Subby is noemenswaardig vanwege het frisse, heldere design. De app zorgt hiermee voor overzicht. Een van de manieren waarop Subby dit voor elkaar krijgt zijn de icoontjes die je tijdens het invoeren van abonnementen kunt doorgeven. Op die manier zie je bijvoorbeeld in een oogopslag hoeveel je afgelopen jaar aan Netflix hebt uitgegeven.

Ook handig is de notificatiefunctie. Hiermee krijg je een paar dagen voor de incassodatum van een abonnement een herinnering. Subby is gratis te gebruiken. Wanneer je een abonnement aanschaft kun je onder meer een widget aan je thuisscherm toevoegen en je abonnementen automatisch synchroniseren met Google Drive.

→ Download Subby in Google Play (gratis, met in-app aankopen)

Welke manieren gebruik jij om dit bij te houden? Doe je dat via een app en zoja welke? Laat het ons weten in de comments.