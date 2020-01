Apple Music, Deezer en Spotify: aan streamingdiensten geen gebrek. Over Amazon Music hoor je echter verrassend weinig. Is dit gebrek aan populariteit terecht, of niet? In dit artikel bespreken we of Amazon Music de moeite waard.



Amazon Music review

Op het eerste oog is Amazon Music behoorlijk vergelijkbaar met zijn concurrenten. Laten we beginnen met het muziekaanbod. Amazon belooft dat je uit meer dan 50 miljoen tracks kunt kiezen. Nu verschilt mijn muzieksmaak waarschijnlijk van die van jou, maar ik ben tijdens mijn zoektocht naar albums en artiesten die ik vaak luister niet teleurgesteld.

Qua audiokwaliteit heeft Amazon een streepje voor op Spotify. Standaard stream je nummers in 320 kbps-kwaliteit, daar waar de Zweedse dienst op 160 kbps blijft steken. Of je dit verschil hoort hangt vooral af van de kwaliteit van je headset of speakers. Als je echter veel om audiokwaliteit geeft kun je beter bij Tidal of Qobuz zijn.

Zoals je mag verwachten werkt de Amazon-muziekdienst op alle platformen. Of je nu op je Android-telefoon of computer muziek wil luisteren: het werkt gewoon. Verder is het natuurlijk mogelijk om tracks bijvoorbeeld naar je Chromecast te sturen. Tijdens mijn testperiode ben ik hierbij geen opmerkelijke problemen tegengekomen: alles werkte gewoon.

Qua prijs is het abonnement ontzettend vergelijkbaar met andere diensten. Het standaardabonnement kost een tientje per maand. Indien je student bent of met het hele gezin luistert wordt het abonnement flink goedkoper. Voor de prijs hoef je Amazon dus niet per se boven concurrenten te verkiezen.

Nadelen van Amazon Music

Maar, Amazon Music kent ook duidelijke minpunten. Naar mijn mening zijn de matige aanbevelingen het meest storend. Spotify weet mij keer op keer te verrassen met goede album- en nummersuggesties, maar Amazon Music voelt juist onpersoonlijk aan.

Ook de kwaliteit van door Amazon samengestelde afspeellijsten is wat mij betreft minder. Verder heeft de dienst bijvoorbeeld geen podcasts. Dat is opvallend, want concurrent Spotify zet juist volop in op deze groeimarkt. Ook vind ik de Android-app van Amazon Music minder mooi dan concurrenten. Het voelt allemaal wat gedateerd aan.



Een ander nadeel is de taal. De Amazon-app is alleen in het Engels te gebruiken. Dit is geen groot kritiekpunt, want het is een muziek-app: je gebruikt het programma niet om te lezen. Meer storend is het feit dat je Amazon Music Unlimited alleen met creditcard kunt betalen. In Nederland is deze betaalmethode (nog) niet de standaard.

→ Download Amazon Music in Google Play (9,99 euro per maand)

De concurrentie

Samenvattend: ik ga mijn Spotify-abonnement nog niet opzeggen. Amazon Music raad ik dan ook niet aan. Liever verwijs ik je door naar ons artikel met beste muziekstreamingdiensten. Hierin bespreken we de voor- en nadelen van Spotify, Apple Music en Google Play Music. Wil je voordelig met het hele gezin luisteren? Lees dan ons overzicht van streamingdiensten met familieabonnementen.