Apple Music, Deezer, Spotify en Tidal: aan muziekdiensten geen gebrek. Over Amazon Music hoor je echter verrassend weinig. In deze gids maken me kennis met de muziekdienst van grootmacht Amazon.

Gids: Amazon Music

Jeff Bezos begon Amazon.com ooit als online boekhandeltje, maar sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een speler van wereldformaat. De website van Amazon verkoopt vrijwel alles dat er bestaat, Amazon Web Services is de drijvende kracht achter de grootste sites ter wereld en Amazon Music is het antwoord van Bezos op apps als Spotify. In deze gids maken we kennis met de muziekdienst.

1. Wat is het?

Amazon Music is net als Spotify, Deezer, Tidal en Apple Music een streamingdienst voor muziek. Je kunt dus overal en altijd naar muziek luisteren, zolang je maar een internetverbinding hebt. Heb je nou tijdelijk geen signaal? Dan kun je liedjes van tevoren downloaden zodat je ook offline kunt luisteren. Amazon Music is op vrijwel alle platformen beschikbaar, zoals Android, je computer en Chromecast.

2. Dit kun je met Amazon Music

Amazon Music kan vrijwel alles wat andere streamingdiensten ook kunnen. Je kunt dus naast losse liedjes ook albums, afspeellijsten en zogeheten radiostations afspelen. Laatstgenoemde optie is bijvoorbeeld ook in Spotify aanwezig. Zo’n radiostation kijkt naar het liedje dat je momenteel aan het luisteren bent en zoekt daar vergelijkbare tracks bij.

Ook heeft Amazon Music een redactie. Deze kenners maken gecureerde afspeellijsten op basis van genres en stemmingen. Er zijn bijvoorbeeld playlists met muziek die je helpen concentreren, maar ook afspeellijsten vol swingende hits waardoor de voetjes van de vloer gaan. Verder houdt de dienst afspeellijsten met de populairste en nieuwste liedjes bij.

3. Kwaliteit

De kwaliteit van Amazon’s muziekdienst is vergelijkbaar met dat van Spotify. Een (betaald) abonnement biedt liedjes aan in 320 kbps-kwaliteit. Voor echte audiopuristen is dit waarschijnlijk te karig, maar voor de meeste mensen is dit genoeg. Wil je liedjes in hogere flac-kwaliteit luisteren? Dan kun je beter eens bij Tidal of Qobuz kijken, twee streamingdiensten die bekendstaan om hun hoge audiokwaliteit.

4. Het aanbod

Een muzieksmaak is ontzettend persoonlijk. Nu hebben we waarschijnlijk niet dezelfde muzikale voorkeuren als jij, maar tijdens onze zoektocht naar albums, artiesten en liedjes werd ik zelden teleurgesteld. Met ruim 50 miljoen nummers in de catalogus is het aanbod van Amazon Music namelijk vergelijkbaar met de collectie van Spotify.

Opvallend genoeg vind je geen podcasts in Amazon Music. Concurrent Spotify zet volop in op deze groeimarkt en wist podcast-megaster Joe Rogan te strikken voor 100 miljoen dollar, maar in Amazon’s app zijn helemaal geen audioshows te beluisteren.

Gebruik je momenteel Tidal of YouTube Music? Dan zul je het voortaan zonder muziekvideo’s moeten doen, want Amazon Music richt zich compleet op muziek. Je komt daarom geen clips of registraties van concerten tegen. Amazon houdt het (voorlopig) bij audio.

5. Nadelen van Amazon Music

In grote lijnen doet Amazon Music dus hetzelfde als andere streamingdiensten, maar er zijn verschillen. Het meest in het oog springende nadeel is de taal. Amazon Music is alleen in het Engels beschikbaar en je kunt de app niet in het Nederlands instellen.

Verder laat ook de kwaliteit van door Amazon samengestelde afspeellijsten weleens te wensen over. Concurrenten als Spotify besteden veel aandacht aan het up-to-date houden van deze lijsten en weten regelmatig te verrassen met nummers die je anders nooit had ontdekt. De lijsten van Amazon Music voelen vaak iets meer gedateerd en minder vernieuwend aan, al kan dit natuurlijk aan mijn muzieksmaak liggen.

6. Kosten

Amazon Music Unlimited, zoals de dienst voluit heet, kost 9,99 euro per maand en er is een proefperiode van 30 dagen. In het buitenland is ook een gratis versie beschikbaar. Hierbij kun je kosteloos naar muziek luisteren, maar krijg je tussendoor wel reclames te horen. In Nederland is dit instappakket nog niet beschikbaar en moet je de portemonnee trekken.

Wel kun je de abonnementskosten delen door een familie-abonnement aan te schaffen. Zo’n pakket kost 14,99 euro per maand en je kunt maximaal zes accounts activeren. Indien je het Amazon Music-familieabonnement met vijf andere gezinsleden deelt, betaalt iedereen dus zo’n 2,50 euro per maand.

7. Alternatieven

Samenvattend: ben je benieuwd naar Amazon Music? Probeer de dienst dan uit door gebruik te maken van de gratis proefmaand. Op die manier kun je zelf ervaren hoe het is. Mocht het niet bevallen, kun je altijd nog een andere app gebruiken om muziek te streamen, zoals Deezer of Spotify.

En ben je op zoek naar een abonnement voor het hele gezin? Bekijk dan onderstaand artikel. Hierin zetten we de verschillende familie-abonnementen van alle streamingdiensten op een rij. We behandelen onder meer de unieke kenmerken, voor- en nadelen en prijskaartjes.

