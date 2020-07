Amazon Prime Video-update: 6 profielen maken voor vrienden en familie

Amazon Prime Video Gratis

Amazon rolt nu de mogelijkheid uit om tot zes profielen aan te maken voor Prime Video. Hierdoor krijgen meerdere gebruikers van hetzelfde account allemaal hun eigen aanbevelingen en serieprogressies te zien.

Amazon Prime Video krijgt profielen

Amazon heeft aangekondigd dat zijn streamingdienst in de komende dagen een langverwachte functie erbij krijgt. Na een lange tijd gaat Amazon Prime Video nu eindelijk de mogelijkheid bieden om profielen in te stellen. Deze optie was voorheen niet overal beschikbaar, ondanks de enorme vraag ernaar.

Elk Amazon Prime-account biedt binnenkort ruimte voor maximaal zes gebruikersprofielen. Eén hiervan is het hoofdaccount, met vijf extra profielen voor vrienden of familie. In je eigen profiel vind je natuurlijk je progressie van de series die je kijkt, maar ook gepersonaliseerde aanbevelingen.

Je hebt de keuze tussen een standaard profiel en een kinderaccount. Een kinderaccount beperkt het type inhoud dat verschijnt, vergelijkbaar met andere streamingdiensten zoals Netflix en HBO Max. Hierdoor krijg je slechts kindervriendelijke films en series voorgeschoteld.

Amazon zegt dat de uitrol van start is gegaan en dat iedereen binnen een paar dagen de profielen-optie moet zien verschijnen. Kunnen jullie al meerdere profielen aanmaken in Prime Video? Laat het ons weten in de reacties.

Ben je nog onbekend met Amazons streamingdienst en overweeg je om een abonnement af te sluiten? In dit geval geeft Android Planet je 3 redenen waarom Amazon Prime Video het proberen waard is. In een ander artikel vertellen we je alles wat je moet weten over deze grote Netflix-concurrent.

Maak je al gebruik van de streamingservice en wil je er juist vanaf? Lees dan even hoe je Amazon Prime Video kunt opzeggen in 5 stappen.

