Aan het eind van het jaar vieren we vaak het beste van dat jaar, maar het is niet allemaal top. Deze Android-apps zijn er in 2020 juist op achteruit gegaan.

Lees verder na de advertentie.

Android-apps die in 2020 achteruit zijn gegaan

Qua apps is er een hoop te vieren dit jaar. Met nieuwe apps en updates van bestaande applicaties wordt ons smartphonegebruik weer een stuk fijner. Apps krijgen meer opties, werken beter of zien er mooier uit. Maar het gaat niet altijd goed.

Naast dat we de beste apps van het jaar vieren, moeten we daarom ook terugkijken naar de applicaties waar het niet zo goed ging. Apps die na updates – om verschillende redenen – er juist op achteruit zijn gegaan. Wij zetten ze hieronder op een rijtje.

1. Instagram

Sinds Instagram bestaat, is het toevoegen van een foto het belangrijkste onderdeel van de app geweest. Daar was de grote plusknop voor bedoeld. Later kregen verhalen een steeds prominentere plek, maar het gros van het scherm was er voor de foto’s of video’s, en die plusknop onderin het scherm. Nu heeft Facebook alles omgegooid.

De plusknop is opeens naar boven in het scherm verplaatst. Op de oude plek zit nu… Reels. Die TikTok-kopie waar niemand op zit te wachten. En alsof dat nog niet erg genoeg is, is ook de activiteit (waar je bijvoorbeeld ziet wie je foto’s leuk vinden) naar boven geplaatst. Op de oude plek zie je nu een winkel. Mensen geld uit laten geven en Reels laten gebruiken is voor Facebook belangrijker dan waar de gebruikers voor op de app zitten: met elkaar verbinden via beeld.

Voeg daar aan toe dat de app tegenwoordig foto’s en video’s van mensen die je niet volgt op je tijdlijn plaatst, en het wordt steeds moeilijker om gewoon de berichten van je vrienden te zien.

Instagram Instagram 8,8 (8388607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Twitter

Iedereen moet aan de ‘stories’ tegenwoordig. Instagram heeft deze optie groot gemaakt, waarna Facebook het onder andere naar de Facebook-app bracht. LinkedIn kreeg op een gegeven moment zelfs stories en nu moet Twitter er aan geloven. De meeste Twitteraars zijn er niet blij mee. Velen proberen iedereen die een story (op het sociale netwerk heten ze ‘fleets’) plaatst te muten, en anderen weigeren er gewoonweg op te tikken in de hoop dat ze uiteindelijk verdwijnen.

Twitter Twitter, Inc. 8,6 (8388607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Google Maps

Meestal als Google Maps een update krijgt, worden er nog meer functies toegevoegd aan de al overvolle app. Maar in augustus werd er bij een grote update een nieuw design doorgevoerd. Het doel was om natuur op de kaart beter in beeld te brengen, maar Nederland is nu plots helemaal groen. Google wilde duidelijker aangeven waar natuur te vinden is, maar zoek je nu naar een natuurgebied in de buurt, dan weet je niet waar je heen kunt omdat alles er hetzelfde uitziet.

Maps - Navigate & Explore Google LLC 8,2 (8388607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Alle Google-apps

Naast Google Maps zijn eigenlijk alle Google-apps er dit jaar op achteruit gegaan. Dat komt door het nieuwe design van de app-icoontjes. Voorheen waren de verschillende Google-apps duidelijk te onderscheiden op je scherm, omdat ze elk anders waren ontworpen. Google wilde echter meer eenheid en nu weten we niet meer op welk icoontje we moeten tikken om Google Drive te openen.

5. PostNL

De PostNL-app is onmisbaar als je in de gaten wil houden wanneer er post en pakketjes worden bezorgd, maar de app stelt ons geduld de afgelopen maanden wel erg op de proef. Het is druk door de feestdagen en Black Friday, dus het loopt allemaal wat minder lekker bij het bedrijf, maar juist nu wil je dat zo’n app goed werkt.

Alleen worden we bijna elke ochtend begroet door het bericht dat we beter later even in de app kunnen kijken, krijgen we vaak notificaties dat er post op komst is terwijl er niets komt en klopt de informatie van wanneer pakketjes arriveren vaak gewoonweg niet. Via de app zou PostNL in dit soort chaotische tijden helder met zijn klanten moeten communiceren, maar dat gaat helemaal mis.

PostNL PostNL Holding B.V. 7,4 (19847 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

De apps die wel de moeite waard zijn

Aan het eind van het jaar kijken we natuurlijk voornamelijk terug naar wat wel goed ging. Check daarom Android Planet in de laatste weken van december voor de beste apps, beste games en nog veel meer.