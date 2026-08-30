Hulp bij hitte: deze app kan je leren ventileren (apps week #35)

Ontdek hoe je optimaal ventileert en hoe je eenvoudig documenten scant en opslaat als pdf. Uiteraard zijn er ook nieuwe games. Dit is ons weekoverzicht.
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Dit zijn de beste apps en games van week 35
De week zit er weer bijna op, tijd dus om samen te kijken naar vijf toffe Android-apps en -games uit de Play Store. We zetten apps op een rijtje die op onze radar zijn gekomen en bespreken de laatste mobiele games. Zo weet jij snel wat het downloaden waard is!
1. Ventilate
Heet appartement of huis en geen airco? We kennen bijna allemaal de struggle. Elk uur weer dezelfde afweging: ramen en deuren openzetten en (warme) lucht binnenlaten, of ze juist dichthouden, met het risico dat je de hitte van de dag ervoor vasthoudt.
Ventilate helpt je door hittegolven heen. Deze gloednieuwe app checkt het lokale weer en je binnentemperatuur en koppelt elk raam aan de zoninval. Daarna krijg je het beste advies per raam, helemaal afgestemd op de indeling van alle kamers in je huis.
Gleamit: Dental Health Tracker
Lorenzo Zabot
2. Flags Ink: Flag Quiz & Color
Flags Ink is een ontspannend en leerzaam aardrijkskundespel voor je mobiel. Het spel combineert het plezier van kleuren met allerlei weetjes over vlaggen. De afleidingsvrije interface is speciaal ingericht voor korte speelsessies, bijvoorbeeld tijdens een pauze.
Spelers kunnen de kleurmodus openen. Hier vullen ze stap voor stap vlaggen met behulp van de exacte, authentieke kleurenpaletten. Maar dit is niet alleen een kleurspel. Om je kennis van landen en vlaggen te testen, schakel je over naar de quizmodus.
Flags Ink: Flag Quiz & Color
Ink learning studios
3. Truffy
Word jij gevraagd om een paar dagen op te passen op de hond of kat van de buren, je ouders of iemand anders? Doe het goed en gebruik de gloednieuwe app Truffy. Deze app werkt als een handig en compleet notitieboekje met alles wat je wil (laten) weten.
Je voegt simpel informatie toe, bijvoorbeeld over medicatie, allergieën, hoe laat het dier moet eten en hoe het dier zich gedraagt bij andere dieren. Een soepele overdracht voor een zorgeloze oppastijd. Ook als iemand op jouw huisdier past, is Truffy een aanrader!
Truffy
Asue
4. Synaptic Front
Synaptic Front is een sciencefiction-strategiespel dat zich afspeelt in een neurale wereld (betekenis: met betrekking tot het zenuwstelsel). Stuur signaalvloten aan, verover knooppunten, automatiseer bevoorradingslijnen en wees vijanden te slim af.
Het vechten tegen vijandelijke troepen en het uitzenden van vloten gaat met een eenvoudige tik- en sleepbediening, speciaal voor mobiel gebruik. Je speelt offline wel 50 missies, maar kunt ook online snelle gevechten genereren tegen de AI van de game.
Synaptic Front: Neural RTS
HelloVP
5. My PDF Scanner
Verander je toestel in een lokale documentenscanner voor werk, school en je privé-administratie. Zo maak je van bonnen, rekeningen, paspoorten, contracten, notities, tickets, formulieren en foto’s snel een pdf- of jpg-bestand, ideaal om te delen.
De app maakt gebruik van OCR (optische tekenherkenning) op je apparaat om teksten te herkennen, handtekeningen toe te voegen, pagina’s te ordenen én samen te voegen. Bestanden delen kan zonder dat je een account hoeft aan te maken.
My PDF Scanner: Scan Documents
Xionity Apps
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