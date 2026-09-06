Makkelijke mindfulness op je mobiel (apps week #36)

Bouw bewust rustmomentjes in, leer laagdrempelig tekenen, regel taxiritjes over de grens en speel splinternieuwe spelletjes. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 36

We hebben de Play Store deze week weer goed voor je in de gaten gehouden en zetten de handigste apps en leukste games hier onder elkaar. Deze Android-apps en -games verdienen wat ons betreft echt even je aandacht. Komen ze!

1. Breath Bell: Mindfulness Timer

Even een rustmomentje inbouwen kan nooit kwaad. De nieuwe app Breath Bell helpt je daarbij. Door een geluidje of trilling op bepaalde momenten in te stellen, word je eraan herinnerd om even (n)ergens aan te denken. Zo kun je bijvoorbeeld kort mediteren.

Of je doet bepaalde ademhalingsoefeningen, net waar jij je prettig bij voelt. De app houdt je stemming niet bij en wil ook niet dat je iets gaat loggen. Gewoon dagelijkse herinneringen om bewust aandacht te geven aan het moment waarop je je bevindt.

Breath Bell: Mindfulness Timer markeczzz Gratis via Google Play via Google Play

2. ArtLevelUp

Wil jij beter leren tekenen? Pak het praktisch aan met de app ArtLevelUp. Dit tekenspel met pixelkunst kan zomaar jouw nieuwe schetsboek worden. Door spelenderwijs verschillende tekentechnieken te leren, word je steeds beter zonder dat je er erg in hebt.

Elke dag krijg je nieuwe, gerichte tekenopdrachten, werk je aan je vaardigheden en bouw je reeksen en records op met als doel je te motiveren om te blijven oefenen. Ook kun je exclusieve tekenwerkjes ontgrendelen en andere beloningen verdienen.

ArtLevelUp - Drawing Practice TrashPanda Studio Gratis via Google Play via Google Play

3. Freenow

Geen nieuwe app, wel een handige. Met Freenow boek je in 200 steden (Polen, Spanje, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Ierland, Italië en Oostenrijk) snel een taxirit van A naar B. Dit maakt deze app op vakantie in Europa een echte must.

Interessante features zijn dat je live de rit van de chauffeur naar je toe kunt volgen, net als de daadwerkelijke rit naar je bestemming. Betalen gaat via de app en er zijn digitale bonnen voor declaraties. In Nederland kun je Freenow momenteel nog niet gebruiken.

Freenow by Lyft – taxi & more Intelligent Apps GmbH 8.2 (333.900 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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4. Shoe It All!

In deze op fysica gebaseerde game speel je een verveelde tiener die z’n schoenen alle kanten op gooit. Toch gaat het niet alleen om het lukraak slingeren van je sneakers: Je moet precisie en timing gebruiken als je echt succesvol alle 65 levels wil voltooien.

Je kunt ook allerlei trucs uithalen of originele manieren vinden om steeds verder te komen. Dé perfecte manier om zowel je creativiteit als je rebelse kant de vrije loop te laten. In Shoe It All! kun je weer even lekker puberen. Het spel kost eenmalig 4,99 euro.

Shoe It All! Amberbite Games € 4,99 via Google Play via Google Play

5. PREP

Met PREP wordt meal preppen een stuk overzichtelijker. Deze nieuwe app helpt je namelijk bij het plannen van maaltijden en bijhouden van recepten. Zo krijg je inzicht in je calorie-inname en weet je precies wat er op je bord én in je voedingsschema komt.

Of je nu gericht bezig bent met je eiwitten, koolhydraten en vetten of gewoon wat meer structuur in je eetpatroon wil: PREP brengt alles samen op één handige plek. Ideaal voor iedereen die gezond en georganiseerd wil eten, zonder al te veel moeite te doen.

PREP: Meal Prep, Macro Tracker Soleon Studio Gratis via Google Play via Google Play

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