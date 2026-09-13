Maak een minivlog van speciale momenten (apps week #37)

Nooit meer koude voeten op vakantie, slimmer én veiliger browsen, je eigen videodagboek en nieuwe spelletjes voor je mobiel. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 37

Het is zondagmiddag, jouw vaste moment voor de beste Android-apps en -games van de week. Ook deze keer bespreken we de nieuwste spellen en apps die onlangs zijn gelanceerd of geüpdatet in de Play Store. Geen tijd te verliezen, dus veel leesplezier!

1. CocoCut

CocoCut is een app waarmee je beelden van één seconde vastlegt. Dat kunnen kleine momenten van je dag zijn voorzien van stickers en bijschriften. Jij hoeft alleen te filmen, de app plakt alle clipjes voor je aan elkaar. Zo groeit je videodagboekje vanzelf.

Je kunt tot tien seconden aan beelden gebruiken. De makers beloven dat de video’s lokaal op je telefoon blijven en dat je geen account nodig hebt. Locatie toevoegen is optioneel. Voor sommige functies, zoals AI-vertaling, wordt een cloudfunctie gebruikt.

CocoCut - 1s Vlog Diary HiroShi Gratis via Google Play via Google Play

2. DIY Dadish

De Dadish-serie hebben we al vaker besproken, bijvoorbeeld Dadish 4 in 2025, Dadish 3D in 2024 en Daily Dadish in 2023. Deze maand kun je aan de slag met DIY Dadish. Ook in deze schattige platformgame in pixelart speel je een vader die een radijs is.

Wat DIY Dadish echter uniek maakt, is dat je nu zelf het verhaal bepaalt. Dat doe je door levels te ontwerpen met keuze uit 15 levelthema´s en 12 speelbare personages. Er zijn meer dan honderd objecten om mee te knutselen, dus het wordt ongetwijfeld gezellig.

DIY Dadish Thomas K Young Gratis via Google Play via Google Play

3. Omni Browser

Een app waar momenteel een early access voor geldt, is Omni Browser. Deze zeer complete browser is ideaal voor iedereen die sneller en slimmer wil surfen. Verder ligt de focus op privacy en dat gebruikers zelf controle hebben over hun online ervaring.

Omni Browser beschikt onder andere over een tool om afbeeldingen in hoge kwaliteit op te slaan, een krachtige zoomfunctie om kleine elementen op iedere webpagina te vergroten, een offline vertaler (14 talen) en een ingebouwde QR- en barcodescanner.

Omni Browser (Early access) REBELROOT Gratis via Google Play via Google Play

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4. Bee Dash

We kennen allemaal nog Flappy Bird. In het gloednieuwe spelletje Bee Dash moet je ook vliegen tussen obstakels door en spullen verzamelen. Dat doe je niet voor je lol, want als hoofdpersonage Buzzy de Bij moet je de gestolen Gouden Honingraat terugvinden!

Generaal Vex en zijn Wespenbende zijn verantwoordelijk voor deze schandelijke diefstal. Voordat je die te pakken krijgt, moet je door acht werelden vliegen terwijl je eindbazen verslaat en honing verzamelt. Een bij-zonder leuk en verslavend spelletje.

Bee Dash: Great Honey Rescue SKM Studios Gratis via Google Play via Google Play

5. Sea Temperature

Sea Temperature is niet nieuw, maar wel een app die we niet eerder hebben benoemd. Met deze handige app check je in real-time wat de temperatuur is voor tienduizenden stranden en waterlocaties. Zo kom je nooit meer voor een (koude) verrassing te staan.

Ook vind je info over de zwemveiligheid. De app is dus een aanrader als je de komende tijd nog een vakantie hebt gepland. Er zijn overigens genoeg plekken in Europa waar de zee in september en oktober erg aangenaam is, zoals Cyprus, Kreta, Malta en Madeira.

Sea Temperature Georgiy Gorokhov 8.8 (1.391 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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