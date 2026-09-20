Krijg inzicht in handige laaddata van je telefoon (apps week #38)

Of hou het luchtiger en laat een app je ideale outfit samenstellen of een keuze voor je maken. Ook zijn er weer twee nieuwe games. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 38

Het is weer tijd om de week af te sluiten met een aantal toffe Android-apps en -games uit de Play Store. In deze lijst vind je games die deze week zijn uitgekomen, apps die op onze radar verschenen en handige tools die we je willen aanraden. Veel leesplezier!

1. ChargeGeek

Wie dol is op data, kan zijn of haar lol op met ChargeGeek. Deze gloednieuwe app voor jouw Android-toestel laat gebruikers onder andere zien hoe hun telefoon wordt opgeladen. Denk aan de registratie van alle oplaadsessies en allerlei nuttige inzichten.

Zo geeft ChargeGeek een overzicht van het vermogen, de temperatuur, de opgeslagen energie en het batterijpercentage, waardoor het eenvoudiger wordt om opladers, kabels en oplaadmethoden met elkaar te vergelijken. Nuttige info, maar wel een tikkeltje lastig.

ChargeGeek: Battery Charging Geeky Applications Gratis via Google Play via Google Play

2. Celer Racers

Er zaten al een tijdje geen racegames meer in ons overzicht. Gelukkig zagen we er deze week weer een voorbijkomen. Celer Racers is een nieuw spel ontworpen in een geinige en vrolijke stijl. Je racet over vijf circuits en er zijn in totaal zeven verschillende auto’s.

Door credits bij elkaar te scheuren, krijg je de optie om nieuwe en betere racemonsters te ontgrendelen. Ook kun je motoren, banden en remmen upgraden met gewonnen prijzengeld. Met drie moeilijksgraden kun je je rustig opwerken in het klassement.

Celer Racers Jan Lahr-Kuhnert Gratis via Google Play via Google Play

3. Randombox

Kun jij niet tot een beslissing komen? Laat Randombox je helpen. Deze app lost snel al jouw praktische problemen op: laat het lot bijvoorbeeld bepalen wat je vanavond gaat eten of wie de volgende van je vrienden is die een spelletjesavond moet organiseren.

Er zijn allerlei scenario’s mogelijk, van een simpele kop-of-munt tot veel uitgebreidere keuzes: willekeurige getallen, klassieke lotingen, een geluksrad, dobbelstenen en flesje draaien. Er zit zelfs een wachtwoordgenerator in deze zeer gebruiksvriendelijke app.

Randombox (Number, Dice, Draw) KiwiTomatoStudio Gratis via Google Play via Google Play

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4. Pen Royale

Spelen met een pen, maar dan op je mobiel. Pen Royale is een grappig spel waarbij je een pen over de tafel moet laten glijden. Het doel is om de pennen van je tegenstanders van de tafel te laten vallen. Je sleept om te richten en laat los om de pen te lanceren.

Deze game is verrassend leuk en gebaseerd op echte fysica. Speel alleen, samen met je vrienden in een privékamer of online met vreemden. Wie nog niet genoeg skills heeft, oefent alleen of tegen bots. Met altijd hetzelfde principe: de laatste pen op tafel wint.

Pen Royale SI THU TUN Gratis via Google Play via Google Play

5. Fit Check

De gloednieuwe app Fit Check helpt je bij het vinden van kledingkleuren die bij jouw huidskleur, ondertoon en algehele uitstraling passen. Zo ontvang je gepersonaliseerde kleuradviezen voor overhemden, T-shirts, jassen en nog veel meer kledingstukken.

Je ziet per kleur een percentage om aan te geven hoe goed (of slecht) deze bij jou staat. Om te beginnen, maak je een foto van jezelf zodat Fit Check je uiterlijk kan analyseren om je allerlei kleuren en kleurcombinaties aan te bevelen.

Fit Check: Colors That Suit Gs maker Gratis via Google Play via Google Play

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