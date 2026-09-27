Hyves is terug en dit nostalgische programma ook! (apps week #39)

Verder bespreken we apps om van recepten boodschappenlijstjes te maken en om op nostalgische wijze muziek af te spelen. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 39

De week zit er bijna op, tijd dus om weer samen te kijken naar toffe Android-apps en -games. Deze gloednieuwe applicaties en games voor je mobiel zijn wat ons betreft echt het downloaden waard. Je vindt ze (bijna) allemaal in de Google Play Store.

1. Hyves

Hyves is terug! Een volwaardige app is er helaas (nog) niet, maar de banaan van dit nostalgische stukje internet danst straks gewoon weer op je scherm. De Hyves-site die nu live staat, is nog niet de uiteindelijke versie. Wij hebben daar nog een trucje voor.

Ga naar Hyves.nl en schrijf je in. Zodra je toegang hebt, tik je in de browser op de drie stippen. Zoek naar ‘Toevoegen aan startscherm’ en tik hierop. Dan krijg je de optie om de site als widget op je startscherm te zetten. Nu ben je klaar om iemand te krabbelen!

2. The Posthumous Investigation

Point-and-click-avonturen zijn geliefd bij veel mobiele gamers. Dat komt door de vaak intuïtieve en laagdrempelige spelbesturing van dit speltype. Daarnaast worden ze gekenmerkt door sterke verhaallijnen vol mysterie, humor en interessante personages.

Dat is ook zo in The Posthumous Investigation. In dit spel los je een misdaad op in het Rio de Janeiro van de jaren dertig. Maar let op: je zit vast in een tijdlus. Ondervraag een bonte verzameling figuren en puzzel erop los, want alleen zo vind je de moordenaar!

The Posthumous Investigation Mother Gaia Studio Gratis via Google Play via Google Play

3. NostalgicFlow

We gaan door op de nostalgische tour van Hyves met een audioprogramma van weleer: Zune. Dit was in 2006 het antwoord van Microsoft op Apples ecosysteem met iPod en iTunes. Met de pc-versie van Zune kon je muziek, foto’s en video’s beheren en syncen.

De gloednieuwe app NostalgicFlow brengt je terug naar de Zune-tijden, maar dan in een modern Android-jasje. Speel lokaal muziek af, luister radio en podcasts en geniet van de klassieke interface. De appmaker ken je wellicht al van het populaire NostalgicPod.

NostalgicFlow Curreri Studio € 3,59 via Google Play via Google Play

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4. Arrow Swipe Master

Arrow Swipe Master is een nieuw, verslavend pijlenpuzzelspel. Een genre in opmars, want begin dit jaar bespraken we al het razend populaire spelletje Arrow Madness. Ook in Arrow Swipe Master moet je de juiste volgorde vinden om het veld leeg te spelen.

Tik op een pijl om ‘m weg te laten vliegen, maar let wel goed op dat je echt nergens tegenaan botst. Zit je met een (schijnbaar) geblokkeerd speelveld, dan moet je goed vooruitdenken, je plan aanpassen en dé zet vinden om het hele speelveld vrij te maken.

Arrow Swipe Master-Puzzle Game Yuvraj Lakhani Gratis via Google Play via Google Play

5. Slimmandje

Als jij online naar recepten zoekt, dan is de Nederlandse app Slimmandje zeer handig. Hiermee kun je van ieder recept een boodschappenlijstje laten maken. Dat lijstje pas je simpel aan: verander producten en hoeveelheden en geef aan wat je al in huis hebt.

De lijst met ingrediënten open je vervolgens direct in de app van Albert Heijn of Jumbo. Dat maakt de juiste boodschappen doen een koud kunstje. Ook populaire recepten op je favoriete sociale media als TikTok of Instagram worden door Slimmandje herkend.

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