Krijg eindelijk overzicht in al je abonnementen (apps week #40)

Bespaar geld met het opzeggen van onnodige abonnementen, ga op pad met een handig kompas en lees spraakberichten terug. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 40

Het is weer zondag, tijd om even terug te blikken op de week met vijf interessante apps en games die op onze radar zijn verschenen. We bespreken ze hier kort, zodat jij snel weet wat je met de apps en games kunt en of ze voor jou het downloaden waard zijn.

1. GoThere Quest

Een ouderwets kompas op je moderne smartphone. GoThere Quest is een gloednieuwe app waarbij je een adres invoert. Daarna wijst een kompas je de weg naar je gekozen bestemming. Je kunt ook een link delen met een vriend(in), zodat die je kan volgen.



De app is erg handig om je vrienden terug te vinden op drukke evenementen en voor zoekspelletjes, bijvoorbeeld verstoppertje. GoThere Quest is gratis, maar er zijn enkele betaalde diensten, zoals ondersteuning van Beacon (een soort bluetooth-tracker).

GoThere Quest Come Along With Me Gratis via Google Play via Google Play

2. Thief Catcher: Cops & Robbers

Thief Catcher: Cops & Robbers is een arcade-spel waarin je in de huid kruipt van een bewaker. In die rol moet je voorkomen dat dieven er met hun buit vandoor gaan. Dat doe je door ze te herkennen en te vangen voordat ze daadwerkelijk kunnen ontsnappen.

Hoe verder je komt, hoe uitdagender het spel wordt. Zo moet je sneller reageren en slimmere beslissingen maken. De potjes zijn meestal kort, ideaal dus om even wat tijd mee te doden. Thief Catcher wordt nog volop doorontwikkeld, dus dat belooft wat!

Thief Catcher: Cops & Robbers GG Studios Gratis via Google Play via Google Play

3. Subscription Manager: SubIQ

We kennen het allemaal: abonnementen die we ooit hebben afgesloten, maar vergeten zijn om op te zeggen. Als je overzicht wil hebben in al je abonnementen, is SubIQ een fijne app. Je ziet hier je maandelijkse uitgaven en andere terugkerende betalingen.

Dit maakt inzichtelijk hoeveel geld je eigenlijk kwijt bent aan dat ene streamingplatform of andere dienst. Wellicht kun je bepaalde abonnementen beter opzeggen om geld te besparen, zeker als je ze maar weinig gebruikt. Goed nieuws: SubIQ is gewoon gratis.

Subscription Manager - SubIQ AnmiSoft Ltd. Gratis via Google Play via Google Play

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4. Castlevania: 40th Anniversary

Castlevania is nu beschikbaar voor mobiel! Je speelt dit retrospel – dat jaren geleden al uitkwam op de Game Boy, PlayStation, Nintendo 64 en pc – nu dus ook op je Android. Ter ere van het veertigjarig bestaan kun je de game tot 24 oktober gratis downloaden.

In deze game neem je het weer op tegen allerlei duivelse wezens in een missie om Dracula zelf te verslaan, terwijl je speelt als Simon Belmont met zijn vertrouwde zweep. De game staat bekend om zijn hoge moeilijkheidsgraad, waarbij precisie vereist is.

Castlevania: 40th Anniversary KONAMI 9.6 (2.110 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Anti-Vocale

Als jij regelmatig spraakberichten krijgt, maar niet in de gelegenheid bent om ernaar te luisteren, dan is dit een handige app. Anti-Vocale transcribeert spraakmemo’s die jij van vrienden op WhatsApp en Telegram krijgt. Dat gebeurt direct op je telefoon, lokaal dus.

Anti-Vocale werkt simpel. Houd een spraakbericht ingedrukt en deel het met de app. Nu verschijnt een melding met de transcriptie. Kopieer deze tekst of stuur deze terug naar WhatsApp of Telegram. Nederlands is een van de 25 ondersteunde Europese talen.

Anti-Vocale Risorse Artificiali Gratis via Google Play via Google Play

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