Deze slimme app is top als jij veel muziek luistert (apps week #41)

Een linkconverter voor muziek, een uitgebreide radio-app, jouw persoonlijke aftelkalender en twee kakelverse mobiele games. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 41

We zetten iedere zondag de tofste apps en games voor je op een rijtje. Welke apps zijn er afgelopen week verschenen en waar gaan de nieuwste mobiele games over? Dat lees je ook vandaag weer op Android Planet. Laten we snel in ons overzicht duiken!

1. SongFlip

Krijg je een liedje toegestuurd via een muziekapp die niet op je telefoon staat? In dat geval heb je drie opties: naar een browser gaan, die app downloaden of het nummer opzoeken in een app die je wel hebt. Allemaal niet ideaal. SongFlip helpt je een handje.

Deze praktische app converteert toegestuurde linkjes automatisch naar je favoriete muziekdienst. Dit maakt het delen van muzieklinks veel simpeler. SongFlip ondersteunt momenteel Spotify, YouTube Music, Apple Music, Tidal, Deezer en Amazon Music.

SongFlip: Muzieklink Redirect goork Gratis via Google Play via Google Play

2. Echo: Sonar Maze in the Dark

Dit nieuwe doolhofspelletje is behoorlijk uitdagend. En dan heb je ook nog eens weinig licht om mee te werken. In Echo moet je een balletje naar de uitgang leiden. Je doet dat door met je duim ergens naartoe te slepen en ondertussen sonarpulsen te versturen.

Dankzij die pulsen gloeien de muren heel kort op. Hierdoor ben je in staat om een stukje verder te komen in je doel om het doolhof heelhuids te verlaten. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want de gevaarlijke rode pulsen wil je koste wat kost vermijden. Succes!

Echo: Sonar Maze in the Dark sainilabs Gratis via Google Play via Google Play

3. DaysToGo: Countdown and Widget

Zoek jij een eenvoudige aftel-app en mijlpaal-tracker? In dat geval is DaysToGo wellicht een leuke applicatie voor jou. Je personaliseert iedere aftelling helemaal naar je smaak. Of het nu voor een verjaardag, vakantie, bruiloft, deadline op je werk of je pensioen is.

Handig is dat je de app niet eens altijd hoeft te openen om op de hoogte te zijn. Zo heb je de keuze uit zes widgetformaten om op het startscherm van je telefoon te zetten. Deze widgets tonen duidelijke de resterende tijd voor je toekomstige evenementen.

DaysToGo: Countdown and Widget DevilGamer Gratis via Google Play via Google Play

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4. Lunchbreak Tactics

Zoals de naam al verklapt: in Lunchbreak Tactics gebruik je je pauze voor een flinke portie tactiek. Dit doe je in een kleurrijk vechtspel waarbij je met kaarten een deck moet bouwen. Je bent overigens een stagiair en neemt het op tegen je collega’s en je bazen.

Ondertussen zet je levende versies van huishoudelijke voorwerpen in om de strijd mee aan te gaan. Als je echt goed bent, klim je vanzelf op de ranglijsten naar boven. Met al die kaartgeintjes kun je de titel ‘Werknemer van de Maand’ overigens wel vergeten!

Lunchbreak Tactics Borealys Games Gratis via Google Play via Google Play

5. Radio Addict

Ontdek radiozenders van over de hele wereld met Radio Addict. Met deze nieuwe app tover je zo een schat aan nieuwe muziek op je telefoon. Je kunt bladeren door zenders of zoekt specifiek op land en genre. Ook is er een uitgebreide radiogids beschikbaar.

Er is uiteraard de optie om zenders op te slaan, zodat je ze snel terugvindt. De speler is zeer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Verder zit de app vol leuke functies, zoals een alarm waarbij je wakker wordt met je favoriete zender en Chromecast-ondersteuning.

Radio Addict: Live Radio Xavier Guillemane - Podcast & Radio Addict Gratis via Google Play via Google Play

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