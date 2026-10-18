Een rustgevend ‘aquarium’ op je telefoon of tablet (apps week #42)

Maak je eigen ‘water shaker’, ontdek een nieuwe leesstrategie, leer van opvoedtips en maak kennis met nieuwe spellen. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 42

Het is weer tijd om de week af te sluiten met een aantal toffe Android-apps en -games uit de Play Store. In deze lijst vind je onder meer games die deze week zijn uitgekomen en nieuwe apps die onze aandacht wisten te trekken. Bekijk eens of jij ze ziet zitten!

1. Interleaving Reading Timer

Sommige mensen hebben al moeite met één boek lezen. Toch doet deze nieuwe app daar een (slim) schepje bovenop. Het idee van Interleaving Reading Timer is dat je drie boeken tegelijk gaat lezen. Die lees je één voor één zo’n 15 minuten achter elkaar.

Interleaving is een interessante leerstrategie waarij je je hersenen scherp houdt door bewust meerdere dingen door elkaar te doen. Met de app stel je de ideale leestijden per boek in en maak je leeslijsten aan. Daarnaast krijg je handige leesherinneringen.

Interleaving Reading Timer MLL Easy Gratis via Google Play via Google Play

2. Breakline: Chain Reaction

Brick breakers zijn arcadegames waarbij je met een balletje blokjes kapot probeert te maken. Denk aan de klassieker Arkanoid. Vaak speel je met een horizontaal plankje (peddel) aan de onderkant van het scherm. Breakline doet dit net even anders.

Je richt het bolletje vanuit een vaste plek op de blokken om de boel tactisch te laten ontploffen. Vind steeds de juiste hoek om te zorgen dat elk schot ook echt raak is. Dat doe je door te slepen en los te laten. Na elk gevecht mag je een bonuskaart uitzoeken.



Breakline: Chain Reaction Kalima Labs Gratis via Google Play via Google Play

3. Water Shaker 3D Stress Relief

Dit is zo’n geinige en originele app die je niet elke week tegenkomt. Het gaat om Water Shaker, een app waarbij je kleurrijke voorwerpen in het water gooit om vervolgens je telefoon in allerlei hoeken te draaien en te schudden zodat die over je scherm tuimelen.

Kies je favoriete objecten, zoals badeentjes, dobbelstenen, edelstenen en knikkers. Daarna pas je de kleur van het water en de achtergrond aan. De zachte watergeluiden en optionele muziek maken het ontspannende geheel af. Voor een zacht prijsje te koop.

Water Shaker 3D Stress Relief Sundae Electronics LLC € 1,09 via Google Play via Google Play

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4. Oh, snack!

Een gezond tussendoortje, of toch niet? In het spelletje Oh, snack! moet je van het ene

naar het andere platform springen. Richt jezelf de juiste kant op en slinger op goed geluk naar boven. Lukt dat niet? Steel dan een ander ‘lichaam’ om wel vooruit te komen.

Ondertussen ben je druk met het bouwen van combo’s en highscores en het ontwijken van allerlei keukengevaren, zoals gemene scharen en slagersmessen. Het uiteindelijke doel is om te ontsnappen uit de keuken, maar dat is nog een hele uitdaging. Succes!



Oh, lekker snacken! Tepes Ovidiu Gratis via Google Play via Google Play

5. Koffie & Groeien

Nee, deze nieuwe app gaat niet over ‘het zwarte goud’. Toch doet de naam van deze app van Nederlandse makelij anders vermoeden. Wat je wél kunt verwachten: hulp en uitgebreide tips over het opvoeden en verzorgen van je jonge kind(eren) van 0 tot 6 jaar.

In de app vind je artikelen over ontwikkeling, gedrag, slaap, voeding en het ouderschap in het algemeen. De ingebouwde AI maakt het mogelijk om vragen te stellen aan een digitale coach. Verder is het handig dat je ervaringen met andere gebruikers kunt delen.

Koffie & Groeien Koffie & Groeien Gratis via Google Play via Google Play

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