Met deze app wordt wandelen een stuk leuker! (apps week #43)

Ben jij al bekend met podwalks? Wij hebben een toptip. Verder zetten we tech-collega’s in het zonnetje en delen we nieuwe games. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 43

We zetten wekelijks de tofste en nieuwste applicaties en games voor je op een rijtje. Welke apps zijn er de afgelopen tijd verschenen of hebben een update gehad? En waar gaan de laatste mobiele games over? Dat lees je ook vandaag weer op Android Planet.

1. NPO Start Podwalks

We beginnen met een Nederlandse app. Niet nieuw, wel een dikke aanrader. Als jij graag wandelt en tegelijkertijd wat wil leren, dan is een podwalk een uitstekend idee. Terwijl je rustig ergens wandelt, beleef je een verhaal wat zich ooit op die plek heeft afgespeeld.

De vele historische verhalen komen zo echt tot leven. Je ziet per podwalk het aantal kilometers, het aantal stappen en hoeveel minuten de aflevering duurt. Om onnodig datagebruik te voorkomen, kun je afleveringen alvast thuis downloaden. Wandel ze!

NPO Start Podwalks NPO 8.4 (23 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Seolhwa Dungeon

Een roguelike is een type spel waarin je steeds opnieuw begint, vaak met willekeurig gegenereerde levels, vijanden en voorwerpen. Seolhwa Dungeon is zo’n game. Het heeft een uitgesproken Koreaans tintje en is ontworpen in een prachtige pixelart-stijl.

Je dompelt je onder in allerlei kerkers waar je de nodige gevechten moet aangaan, van koninklijke begraafplaatsen tot schimmige vossenholen. Ga je dood? Dan wordt de kerker opnieuw gegenereerd. Er zijn in totaal vier hoofdkerkers en zeven minikerkers.

Seolhwa Dungeon: Roguelike RPG Sungki Soft Gratis via Google Play via Google Play

3. DroidApp

Onze collega’s van DroidApp hebben al jaren een populaire app. Die is onlangs flink vernieuwd. In versie 5.0 kunnen nieuwe gebruikers diverse functies personaliseren en meldingen inschakelen. Het vergelijken van toestellen is ook gemakkelijker geworden.

Uiteraard zijn er ook bugfixes opgelost. Een leuke, laatste toevoeging om te vermelden is de optie om widgets op je startscherm te plaatsen. Hiermee zie je in één oogopslag het laatste nieuws van DroidApp in een widget met de grootte van jouw keuze.

DroidApp - Android nieuws Apps byLuke 8.4 (154 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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4. Crystal Pulse

In essentie is dit nieuwe spelletje voor je mobiel simpel. Je moet namelijk steeds op het goede moment op je scherm tikken. Dat wil zeggen: precies wanneer de bol het kristal raakt. Je probeert combo’s te bouwen om levels te voltooien en badges te verdienen.

Dat Crystal Pulse makkelijk te leren is, maakt het spel gevaarlijk verslavend. Voor je het weet, jaag je op nieuwe records. Er is een dagelijkse uitdaging die je met andere spelers wereldwijd aangaat, maar ook een rustigere variant (Puf) om even op adem te komen.

Crystal Pulse: Reflex Ring BLACKANTE Gratis via Google Play via Google Play

5. KanaTaal: Japans Nederlands

Met zo’n 125 miljoen mensen die de taal spreken, is Japans een wereldtaal te noemen. Hoewel de taal niet echt wijdverspreid is (en je er dus vooral in het land zelf wat aan hebt), is de culturele invloed van Japan erg groot. Denk aan games, anime en manga.



Dat stimuleert veel mensen om de taal te gaan leren. Wil jij laagdrempelig kennismaken met het Japans? Download dan de nieuwe app KanaTaal. De vele praktische zinnen maken de app ook handig als je op vakantie gaat naar het land van de rijzende zon.

KanaTaal: Japans Nederlands Big Boy AMS B.V. Gratis via Google Play via Google Play

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