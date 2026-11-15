Mis deze app niet op je volgende vliegvakantie (apps week #46)

Oldschool communiceren met je Android-telefoon, een persoonlijke steward voor al je vliegreizen en de allernieuwste games. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 46

Het is zondagmiddag en dus weer de hoogste tijd voor de beste Android-apps en -games van deze week. We hebben weer een selectie van (gratis) applicaties uit de Play Store verzameld die we je zeker kunnen aanraden. Met zoals altijd voor ieder wat wils.

1. Steward: Live Flight Tracker

Met de app Steward heb je alle informatie voor en tijdens een vliegreis altijd bij de hand. Denk aan de gate (inclusief eventuele wijzigingen) en de vertrek- en landingstijd. Ook kun je de instapkaart vast op je vergrendelscherm zetten, klaar om te laten scannen.

Je hoeft je vlucht niet eens in te typen: de app zoekt boekingen in je Gmail of je deelt je instapkaart of een screenshot van de barcode. Elke vlucht wordt 24/7 live gemonitord door een vluchtgegevensservice. De app heeft verschillende betaalde abonnementen.

Steward: Live Flight Tracker Zanoshky Gratis via Google Play via Google Play

2. SkyRoot Adventure

Apps en games van Nederlandse makers bieden we graag een podium. Zo ook de pixel-art platformgame SkyRoot Adventure. Hierin beklim je een bijzonder hoge boom van tak tot tak. Die zijn soms breekbaar, soms van rubber en soms glad door de sneeuw.

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Daar blijft het niet bij. De boom zelf zit vol raven, spinnen, wespen en ufo’s. Spring van bovenaf op een vijand en hij wordt even een opstapje. De game bestaat uit twintig handgemaakte levels, van een weide bij zonsopgang tot een level in ruimtethema.

SkyRoot Adventure MazzieSoft Gratis via Google Play via Google Play

3. Walkie Talkie: Radioh!

Radioh! is een geinige Android-app die realtime spraakchat in groepen (tot maximaal vijf gebruikers) combineert met een ingebouwd minispel. Je maakt gebruik van openbare frequenties om direct te chatten met je vrienden of juist met nieuwe mensen.

Naast de optie om met elkaar te praten, kun je een spel spelen met poppetjes die lijken op Among Us. In de minigame krijgt iemand een bom, terwijl de ander dekking moet zoeken. Hoe verder je van elkaar verwijderd bent, hoe zachter jullie stemmen klinken.

Walkie Talkie PTT: Radioh! TEST2 Studio Gratis via Google Play via Google Play

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4. Rocket Rally

Rocket Rally is een nieuw spel voor je mobiel met een bijzonder simpele bediening. Je hebt namelijk maar één duim nodig om in dertig seconden met boosts en drifts naar de finish te racen. Rocket Rally is een snelle arcade race-game met allerlei rallyauto’s.

Naarmate je vordert, ontgrendel je upgrades om je races stukken spannender te maken. Hiermee kun je je racemonster verbeteren om zo tot nóg snellere tijden te komen en mee te kunnen strijden in de wereldwijde ranglijsten. Rocket Rally komt binnenkort uit.

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Rocket Rally - Pocket Racing Rocket Jump Games Gratis via Google Play via Google Play

5. Duskresta: slaapgeluiden

Als jij moeite hebt om in slaap te vallen, dan kan je telefoon je daarbij helpen. Duskresta is een nieuwe app die geluiden als regen, gefluit van vogels en verschillende soorten ruis combineert. Tegelijkertijd wordt een timer ingesteld en je scherm vergrendeld.

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Je kiest zelf je volume en de duur van de slaapgeluiden. Alle geluiden zitten overigens in de app zelf. Er wordt dus niets gestreamd, waardoor de app ook in de vliegtuigmodus werkt. Duskresta is gratis, er zijn geen advertenties en je hoeft geen account te maken.

Duskresta: Slaapgeluiden PR Labs Gratis via Google Play via Google Play

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