Houd je afgelegde routes gemakkelijk bij, tel af naar kerst met een feestelijke launcher, leer morse en ontdek de nieuwste games. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 48

Het is weer tijd om de week af te sluiten met een aantal toffe Android-apps en -games uit de Play Store. In deze lijst vind je onder meer mobiele games die we recent hebben ontdekt, maar ook nieuwe apps die onze aandacht wisten te trekken. Veel leesplezier!

1. Hearth: Minimalist Launcher

Een launcher is een app die het startscherm van je telefoon in een overzichtelijke plek verandert, met alleen de info en apps die jij wil zien. Speciaal voor de feestdagen is Hearth (Engels voor ‘haard’) een echte aanrader. Denk aan vallende sneeuw en lichtjes.

De Hearth-launcher kan eventueel ook een timer tot kerst op je scherm zetten. Want laten we eerlijk zijn: iedereen is toch stiekem al aan het aftellen. Je kiest uit elf thema’s met vrolijke effecten (zoals vuurwerk), tegen betaling krijg je meer thema’s en functies.

Hearth: Minimalist Launcher AIRIZ (PVT) LTD Gratis via Google Play via Google Play

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2. Suits & Stallions

Een kaartspel met paarden. Klinkt wellicht wat vreemd, maar het stijlvol vormgegeven spel Suits & Stallions bewijst gewoon dat het werkt. Je speelt deze nieuwe game met je vrienden en kunt de nodige lol en strategie verwachten, maar ook sabotage en verraad.

Het draait trouwens allemaal om het winnen van een paardenrace: jij en je vrienden maken jullie keuzes door met verschillende kaarten te spelen. Uiteraard als doel om zo snel mogelijk het bord met rasters te doorkruisen en als allereerst de finish te bereiken.

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Suits & Stallions rkstudiogames Gratis via Google Play via Google Play

3. CX Map Explorer: Route Tracker

Weet je nog dat je vroeger in computerspelletjes als Age of Empires een stuk land kon ontdekken? Het kaartje rechtsonder lichtte dan op op de plekken waar je was geweest. Datzelfde principe kun je ook in het echte leven toepassen met CX Map Explorer.

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Met deze app leg je al je afgelegde wandel- en fietsroutes (maar ook autoritjes) vast. Zo bouw je een persoonlijke kaart op van je bezochte plekken. Je moet de registratie zelf even starten, maar ziet vervolgens hoe je ontdekte gebied steeds verder groeit.

CX Map Explorer: Route Tracker Cygnus X Enterprises LLC Gratis via Google Play via Google Play

4. NOT A SOUND

Not a Sound is een multiplayer horrorspel dat perfect is voor deze donkere dagen. Werk samen met andere overlevenden om generatoren te openen, want alleen zo kun je de uitgang bereiken. Zorg er wel voor dat je niet te veel geluid maakt terwijl je ontsnapt.

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Dat verklaart ook de titel van deze nieuwe game. Wie te veel herrie maakt, verraadt zijn positie en wordt direct achtervolgd. Daarbij mag alles, zoals uit ramen springen en een stroomstrootwapen gebruiken. Let op: dit spel is 18+ vanwege het extreme geweld.

NOT A SOUND Hollow Signal Studio Gratis via Google Play via Google Play

5. morɬSE

Morse is iets wat we kennen uit de geschiedenis. Dit communicatiesysteem met korte en lange signalen werd al in de jaren 1830 ontwikkeld. Het bekendste morsebericht is SOS. In de gloednieuwe app morɬSE kun je jezelf spelenderwijs morsecode aanleren.

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Dat doe je onder andere door morse te oefenen met dagelijkse uitdagingen en allerlei wedstrijden. Probeer een lange streak te halen. De app is handig ter voorbereiding op een radio-examen, maar ook een leuke kennismaking met de wereld van de morsecode.

morɬSE – Learn Morse Code TIGlobal Gratis via Google Play via Google Play

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