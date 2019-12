Elke maand duiken we in de Play Store om de leukste games eruit te plukken. Dit zijn de vijf beste Android games van december 2019, met onder andere Black Desert Mobile en Very Little Nightmares.

Beste Android games december 2019

Denk je dat er in de laatste maand van het jaar niet zoveel meer wordt toegevoegd in de Play Store? Dan heb je het mis, want er zijn genoeg nieuwe games om te proberen. Tijdens deze dagen hoef je jezelf dus niet te vervelen. Eigenlijk heb je aan het uitgebreide Black Desert Mobile al genoeg, maar we hebben nog meer tips voor je.

1. Black Desert Mobile

Als je op zoek bent naar een goede, uitgebreide en ook nog eens mooie MMO (massive multiplayer online game), dan hoef je niet verder te zoeken dan Black Desert Mobile. De populaire pc-game vindt een weg naar smartphones met een hele eigen besturing. Je krijgt de optie om zelf de controle te nemen of deze grotendeels uit handen te geven. Hoe dan ook, krijg je een hele hoop te doen. Wordt sterker door te vechten en vervolg het interessante verhaal.

→ Download Black Desert Mobile in Google Play (gratis)

2. Very Little Nightmares

Little Nightmares vindt zijn weg naar je Android-toestel op een hele eigen manier. De game heeft dezelfde basis als de originele game. Als een klein wezentje in een gele regenjas moet je zien te ontsnappen uit een gevaarlijke plek, terwijl andere wezens hun best doen om je te pakken te krijgen. In de game moet je hen ontwijken, maar ook puzzelen om de uitgang in de levels te vinden.

→ Download Very Little Nightmares in Google Play (7,99 euro)

3. She Sees Red

In deze spannende film maak jij de belangrijke keuzes. De film gaat over een detective die een moordenaar zoekt, maar of dat lukt ligt aan jou. Door jouw beslissingen bereik je namelijk een van de vier verschillende eindes. De film is in het Russisch gemaakt, maar er is ook Engelse nasynchronisatie. Die kunnen we echter niet aanraden. Het beste is om de originele stemmen aan te zetten, met Engelse ondertiteling.

→ Download She Sees Red in Google Play (3,39 euro)

4. Ubi’s Dimensions

Vond je Monument Valley leuk? Dan is Ubi’s Dimensions misschien ook wat voor je. In deze game zorg je ervoor dat de kleine Ubi de uitgang van elk klein leveltje vindt. De ene keer is deze uitgang duidelijk in zicht, maar de andere keer moet je echt even zoeken. Heb je de deur inmiddels gevonden, dan is het nog de vraag hoe je daar in vredesnaam komt. De eerste levels zijn gratis te proberen. Bevalt het? Dan moet je de rest wel even kopen.

→ Download Ubi’s Dimensions in Google Play (gratis)

5. Old School Musical

Deze ritmegame doet het net een beetje anders dan de rest. Terwijl jij op het juiste moment op het scherm drukt om met de chiptunemuziek mee te spelen, slaan de personages op het scherm met hun zwaard om een kippenleger te verslaan. Dat zorgt voor een erg leuke game. Let wel op dat je maar vijf liedjes gratis krijgt, met elke week een nieuw gratis liedje. Smaakt het naar meer, dan moet je betalen.

→ Download Old School Musical in Google Play (gratis)

Meer games

Niet genoeg aan deze games? Check dan wat wij de beste Android-games van november vonden. Volgende maand kiezen we weer vijf nieuwe games uit.