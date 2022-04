De 4 beste apps om je Android-smartphone schoon te maken

Als je je Android-toestel iedere dag intensief gebruikt zul je merken dat hij na verloop van tijd wat langzamer kan worden. Deze apps helpen je met het opschonen van je smartphone.

Je Android schoonmaken met handige apps

Veel Android-smartphones, zoals de Samsung Galaxy S10 en OnePlus 7 Pro, hebben software ingebouwd waar je je opslagruimte mee kunt opschonen. De opties zitten vaak in de Instellingen-app, maar niet alle fabrikanten bieden deze mogelijkheid. Vooral smartphones met een standaardversie van Android zijn niet voorzien van schoonmaakfuncties.

Je kunt via de app-lijst bij losse apps het cachegeheugen wissen of de app helemaal verwijderen. Als je dit voor een lange lijst aan apps moet doen, kost dat behoorlijk wat tijd. Met onderstaande apps kun je de taken een stuk sneller uitvoeren, of zelfs automatiseren.

1. SD Maid

SD Maid is een app die als een soort schoonmaakster door je smartphone heen loopt. De app loopt ongewenste bestanden langs op verschillende niveaus, door zowel naar tijdelijke bestanden van Android zelf als naar je apps te kijken. Ook maakt de app databases met gegevens kleiner, wat tot iets kortere laadtijden leidt.

Met de Pro-versie van SD Maid kun je bovendien ook ongewenste apps bevriezen, ongeacht of deze verwijderbaar zijn of niet. De Pro-versie laat je automatisch schoonmaakacties inplannen, zodat je er zelf helemaal geen omkijken meer naar hebt.

→ Download SD Maid in Google Play (gratis)

2. CCleaner

CCleaner is vooral bekend van de gelijknamige software voor pc en Mac, en is inmiddels alweer een tijdje beschikbaar voor Android. De app toont eenvoudig hoeveel opslag- en werkgeheugen er in gebruik is, en met één druk op de knop loopt de app na wat er weg kan. Door app-caches, je browsergeschiedenis en andere losse bestanden die door gebruik opbouwen te wissen, kun je vaak al veel ruimte vrijmaken.

De app heeft een overzichtelijke interface, die zelfs voor minder technisch aangelegde mensen goed te begrijpen is. De App Manager toont al je apps, met informatie over of ze opgeschoond moeten worden of niet. Daarnaast toont System Info je processorverbruik en hoe je batterij er aan toe is.

→ Download CCleaner in Google Play (gratis)

3. AVG Cleaner

AVG Cleaner is een app van de makers van de gelijknamige antivirus-app, die al langere tijd voor de pc en Mac bestaat. Wat AVG Cleaner onderscheidt van sommige andere schoonmaak-apps is dat hij niet alleen naar je opslaggeheugen kijkt, maar ook naar werkgeheugen. AVG Cleaner kan automatisch apps afsluiten die onnodig geheugen innemen, waardoor je weer geheugen over hebt voor andere dingen.

Naast de standaardacties, zoals het verwijderen van browsergeschiedenis en cachegegevens, kan AVG Cleaner ook ruimte besparen door naar je foto’s te kijken. De app laat automatisch bestanden zien die identiek zijn aan elkaar, of foto’s die onderbelicht of onscherp zijn. Je kunt uiteraard bekijken om welke bestanden het gaat voordat ze verwijderd worden.

→ Download AVG Cleaner in Google Play (gratis)

4. Avast Cleanup

Avast Cleanup is een app die ook door een welbekend antivirusbedrijf gemaakt wordt. De app verwijdert cachegeheugen en tijdelijke bestanden, net zoals de andere apps uit deze vergelijking. Met de ‘Geavanceerd’-optie kun je bovendien meer informatie weergeven over hoeveel opslagruimte in wordt genomen door verschillende soorten data. Daarnaast kun je apps in de regeerlijst zetten als je niet wil dat Avast Cleanup iets van ze verwijdert.

Met een Premium-abonnement krijg je een paar extra voordelen. Zo worden er geen advertenties meer getoond in de app, en kun je Avast automatisch je telefoon op laten schonen. Dit abonnement kost zo’n 9 euro per jaar, of 3,29 per maand.

→ Download Avast Cleanup in Google Play (gratis)