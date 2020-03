APKMirror Gratis Onze score 8

De populaire website APK Mirror heeft een eigen Android-app uitgebracht. Deze applicatie houdt apk-bestanden up-to-date, waardoor jij als eerst met de nieuwste versies van Android-apps aan de slag kunt.



APK Mirror brengt app voor Android uit

Vaste lezers van Android Planet hebben de naam APK Mirror vast weleens voorbij zien komen. Deze website biedt zogeheten apk-bestanden aan, zodat je ook apps buiten de Play Store kunt downloaden. Nu heeft de site een gelijknamige Android-app gelanceerd. Het programma is gratis, maar je krijgt dan wel advertenties voorgeschoteld.

APK Mirror Installer zit simpel in elkaar. Na het installeren van de app scant het programma je Android-telefoon op aanwezigheid van apk-bestanden. Vervolgens kun je deze direct updaten, zonder dat je op APK Mirror hoeft te zoeken. Het programma zoekt namelijk automatisch de juiste versie voor jou uit.

Ook kun je met de app apk-bestanden installeren. Het maakt hierbij niet uit of je deze bij APK Mirror gedownload hebt, of bij een andere website. Lukt het installeren niet? Dan krijg je een uitgebreid foutenrapport te zien. Op die manier helpt de app je beter op weg naar een oplossing dan Android zelf.

De Android-app van APK Mirror is momenteel nog in ontwikkeling. Je kunt dus fouten tegenkomen. De app is gratis te gebruiken, maar men biedt ook abonnementen aan. Een abonnement op APK Mirror Installer kost minstens 2,09 euro per maand. In ruil hiervoor krijg je geen advertenties meer te zien.

→ Download APK Mirror Installer in de Play Store (gratis)



Over apk-bestanden

Een apk-bestand is een pakketje met kleinere bestanden die samen één app vormen. APK Mirror staat vol met dit soort pakketjes en in artikelen refereren wij soms naar de website. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer een populaire Android-app een update heeft gekregen, maar deze nog niet beschikbaar is op alle Android-telefoons.

In zo’n situatie kun je via APK Mirror een apk-bestand downloaden en hiermee de digitale wachtrij overslaan. Omdat je hiermee buiten de bescherming van Play Protect valt, is het wel belangrijk om alleen van betrouwbare bronnen te downloaden. APK Mirror is dan ook geen alternatief voor de Play Store, maar eerder een aanvulling voor Android-enthousiastelingen.

