Apple TV-app nu beschikbaar voor Chromecast met Google TV

We hebben er lang op moeten wachten, maar de Apple TV-app is eindelijk beschikbaar voor de Chromecast met Google TV. Je kunt nu dus genieten van Apple TV Plus en films of series die je via iTunes hebt gekocht.

Apple TV beschikbaar op nieuwe Chromecast

Het werd in december al aangekondigd, maar nu is het dan echt zo ver: de Apple TV-app is uitgebracht voor de Chromecast met Google TV. Als je een abonnement hebt op Apple TV Plus kun je dus alle films en series van die streamingdienst op je televisie bekijken. Ook titels die je via iTunes hebt aangeschaft, kun je via de nieuwste Chromecast afspelen. Belangrijk om te weten: op oudere modellen van de hdmi-dongle is Apple TV helaas niet te vinden.

Je kunt de Apple TV-app gewoon downloaden op je Chromecast met Google TV. De interface ziet er – zoals we van Apple gewend zijn – strak uit, met fraaie achtergronden en een duidelijke navigatie. Als je een 4K-televisie hebt, is vrijwel alle content beschikbaar in deze hoge resolutie.

De Chromecast met Google TV heeft een nieuwe interface

De Chromecast met Google TV is de meest recente hdmi-dongle van Google. De interface is volledig vernieuwd en tovert iedere televisie om in een smart-tv met allerlei handige apps. Ook levert Google een afstandsbediening mee, zodat je hem niet per se met je smartphone hoeft te bedienen. Die afstandbediening bevat bovendien een microfoon, waardoor je de Chromecast ook met de Google Assistent aan kunt sturen.

Een nadeeltje is er ook: de chromecast is niet officieel in Nederland verkrijgbaar. Wil je hem toch aanschaffen? Lees dan ons uitlegartikel over het kopen van de Chromecast met Google TV in Nederland. Wil je eerst weten wat wij van het apparaat vinden? Lees dan ook de review van de Chromecast met Google TV, of check de video hieronder. Daarin praten we je in een paar minuten helemaal bij over de hdmi-dongle.

