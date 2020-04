Gefeliciteerd met je nieuwe Chromebook! Nu is het tijd om apps aan je internetlaptop toe te voegen. Zie je door de bomen het bos niet meer? Dit zijn volgens ons de 10 beste apps voor je Chromebook.

10 goede Chromebook-apps

Het aanbod van Android-apps voor de Chromebook is fors. Dankzij de koppeling met de Play Store kun je een hoop apps op je internetlaptop gebruiken. Een hoop hiervan werken echter nét niet helemaal lekker, bijvoorbeeld omdat je een touchscreen nodig hebt. Welke Chromebook-apps zijn dan wel de moeite waard? In dit artikel zetten we tien aanraders op een rijtje. Dit zijn de 10 beste apps voor je Chromebook.

1. MS Word

Vind je Google Documenten als tekstverwerker te karig? Probeer dan het Office 365-pakket van Microsoft eens. In dit softwarepakket vind je onder meer bekende namen als Word, Excel en PowerPoint terug. Deze programma’s vinden veel mensen net wat vertrouwder werken dan de kantoor-apps van Google. Nadeel is wel dat Office 365 geld kost. Ben je student? Veel onderwijsinstellingen kunnen hoge kortingen regelen!

→ Download MS Word in de Play Store (gratis)

→ Download MS Excel in de Play Store (gratis)

→ Download MS PowerPoint in de Play Store (gratis)

2. Snapseed

Voor het bewerken van je foto’s ben je op Chrome OS aangewezen op verschillende webdiensten, zoals Pixlr. Die zijn redelijk goed, maar het kan beter. Fotobewerking-apps voor Android bevatten een hoop opties in een handige interface, dus voor fotobewerking op je Chromebook zijn deze apps geen gek idee. Onze favoriete fotobewerking-app op Android is Snapseed. Download de app op je Chromebook om heel makkelijk een hele hoop indrukwekkende aanpassingen te doen voor je foto’s.

→ Download Snapseed in de Play Store (gratis)

3. Infinite Painter

Infinite Painter is een toffe schilder-app, waarbij je vinger transformeert in een penseel. De effecten zijn bijzonder realistisch, waardoor het voelt alsof je echt aan het schilderen bent. Heb je een Chromebook met een touchscreen? Dan moet je deze app echt proberen. Na enkele keren gebruiken moet je wel betalen, maar je krijgt genoeg ruimte om de app eerst uit te testen.

→ Download Infinite Painter in de Play Store (gratis)

4. Netflix

Natuurlijk kun je in Chrome OS gewoon Netflix kijken in de browser. Dat werkt uitstekend en je hebt daar geen extra app voor nodig. De Android-app heeft echter een hele handige extra functie: de mogelijkheid om bepaalde series en films te downloaden voor offline gebruik. Dat is super handig als je bijvoorbeeld onderweg Netflix wil kijken op een groter scherm, maar geen toegang hebt tot wifi of een enorme databundel.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

5. Notion

Notion is een notitie-, taken- en wiki-app in één. Net als bijvoorbeeld Evernote is Notion een ideale manier om je gedachten te ordenen aan de hand van notities. De app gaat echter verder dan dat, want je kunt ook onderling verwijzen naar projecten. Op die manier bouw je aan een soort uitgebreide informatie-database, net als Wikipedia. Notion is daarmee ook zeer geschikt voor bedrijven die bijvoorbeeld hun interne processen willen opschrijven.

→ Download Notion in de Play Store (gratis)

6. Pocket Casts

We hebben Pocket Casts op Android Planet al regelmatig uitgeroepen tot onze favoriete podcast-app. Om de webversie te gebruiken moet je echter extra betalen. Dat kun je ontwijken door de Android-app te downloaden op je Chromebook. Als bonus kun je ook nog eens podcasts downloaden en offline beluisteren.

→ Download Pocket Casts in de Play Store (gratis)

7. LastPass

Een wachtwoordenbeheerder staat waarschijnlijk niet bovenaan je lijstje van favoriete Chromebook-apps, maar het is wel noodzakelijk. Ga maar eens na hoeveel accounts en wachtwoorden je inmiddels hebt; waarschijnlijk zijn het er honderden. Een wachtwoordenbeheerder bewaart deze toegangscodes voor je en schotelt zelf sterke, moeilijk te raden wachtwoorden voor. Een goede wachtwoordenbeheerder is LastPass.

→ Download LastPass in de Play Store (gratis)

8. Dropbox

Vind je Google Drive maar niets? Probeer dan Dropbox eens. Deze opslagdienst bewaart je persoonlijke bestanden, foto’s en video’s in de cloud. De app heeft een gratis versie, maar je hebt dan wel te maken met een opslaglimiet van 2GB. Wil je meer? Dan moet je de portemonnee trekken. Dropbox synchroniseert met andere apparaten zodat je overal bij je bestanden kan.

→ Download Dropbox in de Play Store (gratis)

9. Spotify

Uiteraard mag een beetje muziek niet ontbreken. Spotify is de populairste muziekstreamingdienst van het moment en heeft ook een uitstekende Chromebook-app. Je kunt gratis naar muziek luisteren, maar krijgt dan wel reclames voorgeschoteld. Voor een tientje koop je deze advertenties af en kun je onder meer zelf de afspeelvolgorde van nummers bepalen. Ook krijg je dan toegang tot exclusieve podcasts.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

10. VLC

Tot slot mag ook VLC niet ontbreken in deze lijst van de beste Chromebook-apps. VLC is een gevestigde naam en maakt wat ons betreft ook de beste videospeler voor Android en Windows. VLC is een hele lichte videospeler, maar toch compleet. Je kunt zodoende vrijwel alle videoformaten afspelen zonder extra bestanden te hoeven downloaden. Hij kan overigens ook muziek afspelen.

→ Download VLC in de Play Store (gratis)

