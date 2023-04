Duurzaam van A naar B: de beste apps voor elektrische auto’s

Niet alleen je telefoon heeft stroom nodig, maar je wagen ook. Van laadpalen tot navigeren: dit zijn de beste apps voor elektrische auto’s.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apps voor elektrische auto’s

Elektrisch rijden: het is even wennen. Dan hebben we het niet alleen over het rijden zelf, maar ook alle randzaken eromheen. In dit artikel nemen we je bij de hand en staan we stil bij de beste apps voor EV’s. Eerst duiken we in de wereld van laadpalen, waarna we de beste navigatie-apps voor elektrische auto’s op een rij zetten.

Handige laadpaal-apps

Te beginnen bij het opladen. Je komt er als elektrische bestuurder al snel achter dat niet iedere laadpaal even snel is, er verschillende aanbieders zijn (die soms weer met eigen systemen en/of pasjes werken) en dat openbare laadpalen niet altijd beschikbaar zijn. En oh ja, hoe zit het ook alweer met al die verschillende connectortypes?

Een goede laadpaal-app is daarom onmisbaar. Iedereen heeft haar of zijn eigen favoriet, maar degelijke opties zijn Shell Recharge en Chargemap. Met deze apps kun je de locaties van laadpalen bekijken, zie je vooraf hoeveel je voor stroom betaalt en kun je zien of een laadstation momenteel beschikbaar is.

Ook de app van Fastned is een aanrader. Deze app is met name interessant voor mensen die veel onderweg zijn en snel moeten ‘bijtanken’. Verder heeft Sygic, een bekende navigatie-app, een ingebouwde EV-modus. Zo voeg je makkelijk een beschikbare laadpaal als tussenstop toe.

Navigeren met een EV

Over navigeren gesproken: je wil onderweg niet met een lege accu langs de weg komen te staan. Om dergelijke problemen te voorkomen is het belangrijk om een goede routeplanner te gebruiken, zoals A Better Routeplanner (ABRP).

Deze app doet in grote lijnen hetzelfde als concurrenten, zoals Google Maps, maar is met EV’s in het achterhoofd gemaakt. Hij berekent dus niet alleen de beste route, maar geeft ook aan waar en wanneer je het best kunt opladen.

ABRP gebruikt hiervoor het batterijpercentage van je wagen, inclusief het gewenste niveau op de plaats van bestemming. Zodoende stelt de app bijvoorbeeld voor om iets eerder op de route een beschikbare snellader te gebruiken, omdat je zo tijd bespaart ten opzichte van een laadpaal met minder vermogen verderop.

Ook de ANWB houdt rekening met elektrische auto’s. Met de app ANWB Onderweg & Wegenwacht kun je niet alleen navigeren, maar bijvoorbeeld ook beschikbare laadpalen opzoeken. Hierbij is het mogelijk om aan te geven of je onderweg wil (snel)laden, of alleen op punt van bestemming wil bijladen.

Verder zou je ook nog ElectricRoutes kunnen proberen. Dit alternatief voor ABRP en ANWB Onderweg & Wegenwacht werkt ongeveer hetzelfde. Je geeft aan waar je heen wil, waarna de app automatisch een logische route voor je berekent.

Er zitten soms verschillen tussen de (nauwkeurigheid van) routebeschrijvingen van deze apps, dus probeer er gerust meerdere uit.

De keuze is reuze

Dit overzicht van apps voor elektrische auto’s is allesbehalve volledig. Dat kan ook helemaal niet, want het aanbod is enorm.

Met de Tesla-app kun je bijvoorbeeld de locaties van Tesla-snelladers bekijken en laadsessies starten en stoppen. Dat laatste kan met Smoov ook, waardoor je niet per se een laadpas nodig hebt om je wagen van stroom te voorzien. Verder toont Smoov handige foto’s van (openbare) laadpaalstations, waardoor je de locatie snel weet te herkennen.

Tot slot: waarschijnlijk heeft jouw merk ook een eigen app voor elektrische auto’s. Dit geldt niet alleen voor het eerder genoemde Tesla, maar ook voor partijen als Audi, BMW en Opel.