4 apps om je mentale gezondheid op peil te houden

Er zijn een boel apps die je allemaal op hun eigen manier bewust maken en helpen met mentale gezondheid. Wij zetten er vier voor je op een rij.

Voordat je aan de slag gaat

Zelf aan je mentale gezondheid willen werken is dapper en een goede eerste stap. Wel willen we waarschuwen dat bij zware mentale klachten het altijd verstandig is om met een zorgprofessional in gesprek te gaan. Anoniem chatten over mentale gezondheid is mogelijk bij MIND, de Alles Oké? Supportlijn of bij zelfmoordgedachten op 113.nl. Weet dat je er niet alleen voor staat als het niet goed gaat.

1. Daylio

Een dagboek en een gemoedstoestand-tracker in één: dat is hoe we Daylio omschrijven. Je ontvangt dagelijks op een door jou gekozen tijdstip een melding om je dag vast te leggen, door middel van icoontjes en selecties.

De app houdt zorgvuldig bij hoe vaak je een bepaalde emotie, gewoonte of ander onderdeel van de dag vastlegt, waardoor je inzage krijgt in je gemoedstoestand en activiteiten die je vaak doet.

Ook geeft de app opties voor doelen waar je naartoe kunt werken, zoals een nieuwe vaardigheid ontwikkelen, vaker de natuur in gaan of stoppen met roken.

De gratis versie van de app is grotendeels compleet voor wie een tracker-app zoekt en gemakkelijk en snel de dag wil vastleggen. Ook kun je kiezen voor een eenmalig aankoop om alle premium features voor altijd te ontgrendelen, of een abonnement. Er zijn geregeld aanbiedingen op in-app aankopen, dus hoef je hier zeker niet de volle mep voor te betalen.

Daylio: Dagboek met Wachtwoord Habitics 9,4 (385.857 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Headspace

Misschien denk je bij mediteren al snel aan iets zweverigs, maar dat hoeft met Headspace zeker niet zo te zijn. De app leert je stapsgewijs mediteren, zonder dat hier enige spiritualiteit bij betrokken wordt.

Headspace biedt begeleide meditatie, speciale geluiden die je bij het slapen kan afspelen en speciale meditaties voor angsten en stress. Er zijn ook afspeellijsten en methodes voor kinderen, studenten, beginners, families en voor wie op werk tussendoor wil mediteren.

Je kunt de app veertien dagen gratis proberen, daarna betaal je per jaar. Ook is Headspace te koppelen aan Google Fit, waardoor je voortgang ook in die app te bekijken is. Bovendien zijn alle meditaties te downloaden, zodat je deze ook offline kunt doen.

Headspace: Mindful Meditatie Headspace for Meditation, Mindfulness and Sleep 9 (308.735 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Kinder World

Door middel van games bezig gaan met mentale gezondheid? Check dan Kinder World. In dit spel zorg je voor jezelf en virtuele plantjes tegelijkertijd. Je kunt Kinder World spelen wanneer je even wil resetten, tijd voor jezelf neemt of een andere speler wil helpen.

Hoe meer je oefent met (mentaal) goed voor jezelf zorgen, hoe meer je planten zullen groeien. Je doet dit door bijvoorbeeld door je huidige gemoedstoestand te selecteren en de bijpassende kleur zand te selecteren.

Bijzonder aan Kinder World is dat je briefjes kunt schrijven voor andere spelers. Stuur bijvoorbeeld een briefje de wereld in om iemand aan te moedigen, af te leiden of ze minder eenzaam te laten voelen. Natuurlijk is er ook de optie om dit soort briefjes van andere spelers te ontvangen.

De game maakt steeds back-ups als je online bent en geeft de mogelijkheid om je account te linken met Facebook of Google Play Games, zodat je je voortgang niet verliest. De game is nog in Early Access/Alpha, maar met een actieve community en ontwikkelaars die zich betrokken tonen is deze game het proberen waard.

Kinder World: Wellbeing Plants Kinder World Gratis via Google Play via Google Play

4. Habitica

Ook Habitica gebruikt gamemechanieken om je aan je mentale gezondheid te laten werken. Je maakt van je dagelijkse leven als het ware een role-playing game: transformeer al je taken in monsters die je moet verslaan. Hoe vaker je je gewoonten, taakjes of worstelingen tackelt, hoe sterker je wordt.

Ook ontgrendel je nieuwe uitrustingen, huisdieren, nieuwe magische vaardigheden of queestes. Blijf bezig, want als je taken verzaakt, verzwakt je personage.

Samen met je vrienden of familie spelen is ook mogelijk: je kunt een Habitica-groep starten of bij een andere aansluiten. Zo kun je elkaar en jezelf blijven motiveren, samen opdrachten aangaan of extra voordelen ontvangen van je groepsgenoten.

Met een groepsplan, dat je tegen betaling kan creëren, maak je een gezamenlijke takenlijst zodat je samen naar betere gewoonten en meer structuur kunt werken, en elkaar blijft pushen.