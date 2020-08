De Google Play Store bevat miljoenen gratis en betaalde apps, games en andere content. Play Store-korting checken kan met AppSales. Wat die app nog meer te bieden heeft, lees je hier.

Op zoek naar Play Store-korting? Check AppSales

Voor een goede app of game in de Play Store moet je soms de portemonnee trekken. Dat is uiteraard helemaal geen probleem, maar het is natuurlijk fijner om zo’n game of app met wat korting aan te schaffen. Daarvoor zijn meerdere apps beschikbaar, maar AppSales is en blijft onze persoonlijke favoriet.

Duidelijk design met tabbladen

De applicatie heeft een simpel design met aan de onderkant verschillende tabbladen. Zo kun je ‘Hoogtepunten’ checken: simpelweg aanbiedingen van apps en games gecureerd door het team achter AppSales. Bij het tabblad ‘Nu gratis’ check je wat er geheel is afgeprijsd. Het derde tabblad ‘Verkoop’ toont ook allerlei aanbiedingen, maar is een wat vreemde eend in de bijt.

Het vierde tabblad toont de ‘Volglijst’. Is een app in de aanbieding waar jij interesse in hebt, dan zie je die daar verschijnen. Het vijfde tabblad ‘Grafieken’ toont wat extra inzicht in prijsdalingen en -stijgingen van bepaalde applicaties.

Filters en meer informatie

Je kunt apps die je ziet ook naar rechts schuiven, om zo uit te sluiten van de AppSales. Dan zie je ze nooit meer in de lijstjes voorbij komen. Als je een app, game of icon-pack bijvoorbeeld al hebt aangeschaft, is korting daarvoor toch wat minder interessant.

Houd een app even ingedrukt en je ziet direct meer informatie zoals het kortingsbedrag en het prijsverloop van afgelopen 60 dagen. Ook kun je een verkeerde prijs doorgeven of de app toevoegen aan de verlanglijst. Tot slot is ook de knop naar de Play Store daar te vinden, zodat je ‘m direct kunt aanschaffen.

Filters instellen, bijvoorbeeld voor het kortingspercentage, aantal downloads of de minimale beoordeling is ook mogelijk. Daarnaast kun je filteren op categorieën of ontwikkelaars uitsluiten. Zelf een bepaalde app opzoeken is echter niet mogelijk en dat is nog steeds een groot gemis.

Gratis en betaalde variant AppSales

Je kunt gratis met AppSales aan de slag, maar er is ook een betaalde versie. Voor eenmalig 1,99 euro zie je zo geen advertenties meer, kun je een uitgebreide prijsgeschiedenis per app of game zien en maximaal 200 prijzen van geselecteerde apps en games volgen. Tot slot kun je dan ook instellen dat je een e-mail ontvangt als een gepinde app of game te krijgen is met korting.

→ Download AppSales in de Play Store (gratis)