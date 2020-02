Google werkt aan nieuwe functies voor de Gmail-app voor Android. Zo worden er automatisch labels toegewezen aan sommige mails en geven smartmail-kaarten snel de belangrijkste informatie weer.

Automatisch labels toekennen

Zo gaat Gmail automatisch labels toevoegen aan sommige mailtjes. 9to5Google dook in de code van de geüpdatete app en ontdekte twee labels: reizen en aankopen. Daarin worden berichten zoals hotelreserveringen en vliegtickets, maar ook bevestigingen van aankopen automatisch bij ingedeeld.

Deze mailtjes zijn terug te vinden het navigatiemenu, waar ze een apart kopje krijgen. De nieuwe functie lijkt deels op de ‘bundles’ waar Inbox zijn mailtjes automatisch in groepeerde. Deze slimme maildienst is inmiddels gestopt, maar Google beloofde destijds populaire functies op termijn naar Gmail te brengen.

Slimme kaarten met reisinformatie

Een andere nieuwe functie die mogelijk wordt toegevoegd zijn Smartmail-cards. Deze functie geeft de belangrijkste informatie uit een mailtje beknopt weer in een kader en is al te vinden in de webversie voor Gmail. In de Android-app zal het aanvankelijk alleen van toepassing zijn op mailtjes die in de reis-categorie vallen, zo blijkt uit de code.

Zo worden aankomst- en vertrektijden direct duidelijk weergegeven als je een mailtje van je luchtvaartmaatschappij opent. Mogelijk krijgt de Gmail-app ook de mogelijkheid om direct de maatschappij te bellen.

Nieuwe functies Gmail op Android

Google voegt regelmatig nieuwe functies toe aan Gmail. Zo maakte het eind vorig jaar een donkere modus beschikbaar en werd het mogelijk om snel tussen verschillende accounts te switchen. De aanwijzingen voor de nieuwe label en smartcard-functies zitten in versie 2020.02.02 van de Gmail-app. Die update wordt nu uitgerold in de Play Store.

