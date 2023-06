Beeper combineert alle chat-apps en brengt zelfs iMessage naar Android

Apple komt maar niet met een Android-versie van iMessage, waardoor de communicatie tussen iPhone en Android stroef verloopt. Beeper heeft de oplossing. Met nieuwe deze app combineer je tevens alle populaire chat-apps in één tijdlijn.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beeper: alle chats bij elkaar

De meeste mensen gebruiken meerdere chat-apps. Je praat bijvoorbeeld via Telegram met vrienden, via WhatsApp met familie en via Slack met collega’s, of je gebruikt één van de vele andere opties. Dat is best onoverzichtelijk en daar probeert de nieuwe app Beeper wat aan te doen.

Beeper komt van de oprichter van Pebble, het populaire smartwatchmerk dat in 2016 door Fitbit werd overgenomen. Tegenover TechCrunch vertelt deze Eric Migicovsky dat het idee voor Beeper al ontstond tijdens zijn werk met Pebble, omdat het team wilde dat gebruikers ook iMessage-berichten konden versturen.

iMessage is de berichten-app van Apple die niet voor Android bestaat en dat zorgt voor veel problemen. Berichten die verstuurd zijn vanaf een Android-toestel krijgen zelfs een andere kleur op iPhones. Beeper heeft daar nu ook een oplossing voor.

Veel apps bij elkaar

Beeper ondersteunt een indrukwekkende hoeveelheid chat-apps. Dat gaat niet alleen om WhatsApp, Telegram en Slack, maar ook onder andere Signal, Facebook Messenger, Instagram, Discord en LinkedIn.

Met Beeper worden de chats van deze apps in één tijdlijn geplaatst, alsof je die familie, vrienden en collega’s bij elkaar brengt op een feestje. Via kleine icoontjes zie je nog met welke app je te maken hebt.

Je levert wel in qua functies. Beeper zegt tijdens het installeren eerlijk dat als je een grootgebruiker bent van Slack of Discord, dat je dan beter de losse apps kunt blijven gebruiken. In de praktijk werken basisfuncties goed, maar de bijzondere functies niet. Binnen Beeper kun je met WhatsApp bijvoorbeeld wel foto’s sturen, maar niet peilingen of je locatie toevoegen.

Daar tegenover staan nieuwe functies, zoals dat je in al je chats tegelijk kunt zoeken en dat je de belangrijkste berichten kunt vastzetten. Tevens is het mogelijk om een bericht in te plannen voor later.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

En iMessage dan?

De berichten-app van Apple werkt normaal alleen als deze wordt gekoppeld aan een Apple-apparaat. Beeper doet dat nu voor jou. Zodra je een berichtje via iMessage stuurt, verzendt Beeper deze naar zijn eigen servers waarna het bericht doorgestuurd wordt naar iMessage. Je hebt alleen een Apple ID nodig.

Wel opvallend is dat Beeper nog geen RCS ondersteunt, de opvolger van sms die Google nu omarmt. Wil je RCS blijven gebruiken, dan moet je de berichten-app van Google als standaard behouden.

Open source

De technologie achter Beeper is open source, waardoor te controleren is wat er achter de schermen gebeurt. Berichten via Beeper-chat zijn standaard versleuteld, net als berichten die via diensten worden gestuurd die encryptie ondersteunen. De makers zeggen je data nooit te verkopen en de app heeft zelfs geen advertenties. Om geld te verdienen, lanceert Beeper later dit jaar een Premium-versie met meer functies.

Beeper is er voor desktops en smartphones. Een nadeel is dat je alleen nieuwe diensten kunt toevoegen via de desktop-app. Je kunt dus niet aan de slag als je enkel een Android-toestel gebruikt. Wel handig is dat je alles maar één keer hoeft in te stellen. Download je Beeper op een nieuw apparaat, dan staan al je chats direct in de app.

Lang in testfase

Beeper zat de afgelopen jaren in een testfase, maar nu zeggen de makers dat Beeper klaar is voor het grote publiek. Toch krijg je alleen nog toegang als je jezelf op de wachtlijst zet. De makers hopen dat nog deze zomer te veranderen, zodat iedereen aan de slag kan.

De app kun je via onderstaande link in de Play Store downloaden.

Beeper - Unified Messenger Beeper Gratis via Google Play via Google Play

WhatsApp-tips

Blijf je toch liever gewoon bij WhatsApp? Dan ben je bij Android Planet aan het juiste adres voor handige tips. Ken je deze functies al? Je kunt tegenwoordig ook chatten met jezelf en dat kan best handig zijn.