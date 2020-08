Dit zijn de 5 beste agenda-apps voor scholieren en studenten

Op school heb je een hoop bij te houden. Je lesuren, huiswerk, projecten en nog veel meer. Dan kun je echt niet zonder een agenda. Dit zijn de beste agenda-apps voor Android.

De beste agenda apps voor scholieren en studenten

Het is leuk om het schooljaar te beginnen met een nieuwe papieren agenda. Die agenda zegt iets over je stijl en je kunt er tekeningetjes in maken. Toch is het ook een beetje ouderwets. Want waarom zou je niet één van de goede agenda-apps voor Android gebruiken? De apps in dit lijstje zijn als agenda het meest geschikt voor scholieren en studenten.

1. Google Agenda

De Agenda-app van Google is ook voor scholieren de meest logische keuze om de planning bij te houden. Je agenda is met deze app op allerlei apparaten te vinden, ook in een webbrowser op een schoolcomputer.

Handig aan Google Agenda is dat de app duidelijk onderscheid maakt tussen afspraken, herinneringen en doelen. Dat is voor school ideaal, want dan zie je bijvoorbeeld het verschil tussen een afspraak voor een groepsproject of college, een herinnering voor huiswerk of een doel voor een groot werkstuk.

De app barst verder van de opties. Zo kun je bijlagen en locaties toevoegen, meldingen instellen enzovoort. Alle afspraken die je de komende tijd hebt, worden bovendien overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. Of je bekijkt ze in een kalenderview.

→ Download Google Agenda in de Play Store (gratis)

2. Schoolagenda

Zoek je een agenda die zich echt specifiek richt op scholieren, dan moet je de app Schoolagenda hebben. Met deze applicatie maak je een rooster met al je lesuren.

Zodra je de app voor het eerst opent, stel je eerst in hoeveel semesters je hebt. Ook geef je aan waar je meldingen voor wil ontvangen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een melding op je telefoon te krijgen wanneer de les bijna begint. De app biedt ook ruimte om je cijfers toe te voegen. Een nadeel is dat de app niet zo flexibel is als bijvoorbeeld Google Agenda.

→ Download Schoolagenda in de Play Store (gratis)

3. School – Assistent Studeren

Wil je een iets vrolijker uitziende app om je schoolzaken te organiseren? Dan ben je bij deze applicatie aan het juiste adres. In Assistent Studeren is onder andere ruimte voor je lesrooster, huiswerk en informatie over boeken en leraren.

Heb je het lesrooster ingevuld, dan geeft de app zelfs een timer die aftelt tot het eind van de les. Ook kun je notities maken en bewaren, je studietijd beheren en meer.

→ Download School – Assistent Studeren in de Play Store (gratis)

4. Mijn Huiswerk

De app Mijn Huiswerk moet het misschien niet van het design hebben, maar is wel een handige plek om je huiswerk in op te slaan. In tegenstelling tot de andere apps is het met Mijn Huiswerk dus niet mogelijk om een lesrooster in te vullen of andere bijzaken bij te houden. De focus ligt op het ordenen van huiswerk, en daar werkt de app goed voor.

→ Download Mijn Huiswerk in de Play Store (gratis)

5. Outlook

Zoek je een meer algemene agenda-app waar je ook je schoolzaken in bewaart, maar ligt Google Agenda je niet echt? Dan is Outlook van Microsoft een fijn alternatief. Deze complete app combineert e-mail en agenda op één plek.

Zo kun je ook snel een vergadering inplannen met schoolgenoten om samen te werken aan een project, of je beschikbaarheid delen. Ook is er uiteraard integratie met andere Microsoft-apps zoals Word, Excel en Powerpoint aanwezig. Zo kun je onderweg bestanden openen, aanpassen en weer versturen.

→ Download Microsoft Outlook in de Play Store (gratis)

