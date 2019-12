Apps komen en gaan, maar deze vijf nieuwe apps verdienen absoluut een plekje op jouw smartphone in 2020. Dit zijn de beste Android-apps van 2019.

Android Planet kiest: beste Android-apps 2019

Soms lijkt het net alsof alle apps al zijn uitgevonden. Je smartphonescherm ziet er al jaren hetzelfde uit, omdat je maar dezelfde apps blijft gebruiken. Maar vergis je niet, want er blijven apps aan de Play Store toegevoegd worden die je leven kunnen veranderen. Of in ieder geval iets toevoegen aan je dagelijkse smartphonegebruik. Wij kiezen van alle apps die dit jaar zijn verschenen de vijf beste. Heb jij ze al geïnstalleerd?

5. Disney Plus

In Nederland mochten we dit jaar als eerste aan de dag met Disney Plus. Hoewel de app nog wat functies mist, biedt het een waanzinnig archief aan films en series uit de stal van Disney. Er is zoveel leuks te zien dat we deze app graag op ons toestel hebben staan. Het nieuwe aanbod valt nog wel wat tegen, maar The Mandalorian is in ieder geval een must watch.

Lees ook onze Disney Plus review!

→ Download Disney Plus in Google Play (gratis)

4. YouTube Kids

Je kinderen achterlaten met YouTube was lange tijd niet aan te raden. Je had namelijk geen idee wat voor rare dingen ze allemaal tegen zouden komen. Daarom is YouTube Kids een uitkomst. Het is een kindvriendelijke versie van de bekende videodienst. Met deze app kun je jouw kinderen veilig vermaken.

Lees ook onze vragen en antwoorden over YouTube Kids!

→ Download YouTube Kids in Google Play (gratis)

3. NS Lab

Tijdens het treinreizen is je smartphone onmisbaar. Via de NS-app zie je bijvoorbeeld waar er plek is en kun je eventueel van klasse wisselen. Wil je ervaren hoe treinreizen met je smartphone in de toekomst gaat? Dan moet je echt de nieuwe NS Lab-app installeren.

Deze app begeleidt je tijdens je volledige treinreis. Daarvoor kijkt de app onder andere naar je locatie en het tijdstip, om je zo de informatie te geven die je nodig hebt. Denk aan waar je moet staan voor de overstap of hoeveel minuten je nog hebt voordat de trein vertrekt. De app biedt zelfs entertainment voor tijdens de reis. Aangezien deze app nieuwe functies test, werkt nog niet alles perfect. Maar dat hoort erbij.

→ Download NS Lab in Google Play (gratis)

2. Brave

Het afgelopen jaar zijn we steeds meer bewust geworden van hoe belangrijk onze privacy is en wat we kunnen doen om die te waarborgen. Een fijne manier om dat te doen is via de browser Brave. Deze nieuwe browser blokkeert automatisch trackers van websites, zodat je gedrag niet wordt gevolgd. Ook wordt https geforceerd, zodat je altijd in een veilige omgeving surft.

Brave is gebaseerd op de open-source Chromium-browser, net als Chrome. Dat betekent dat Brave ook gewoon op al je apparaten kunt gebruiken met dezelfde extensies als Chrome. Functioneel en veilig dus.

→ Download Brave in Google Play (gratis)

1. Spark

Dit was het jaar dat de fijne e-mail-app Google Inbox definitief werd stopgezet. Gelukkig werd er al snel een interessant alternatief in de Play Store geplaatst. E-mail-app Spark had eerder al een hoop fans op iOS en nu worden we er op Android ook heel blij van.

De app maakt de warboel aan e-mails die je dagelijks krijgt overzichtelijk, door ze via een Smart Inbox onder eigen kopjes te plaatsen. Daardoor zie je de e-mails die er echt toe doen direct en kun je alle nieuwsbrieven en notificatie-mails in één keer verwijderen. De app kan ook enkel notificaties van de belangrijkste e-mails sturen, zodat je niet de hele dag door wordt gestoord. De app ziet er rustig en overzichtelijk uit, maar zit toch ook vol met handige functies, zoals de mogelijkheid om e-mails weg te swipen en te snoozen.

→ Download Spark in Google Play (gratis)

Meer app-tips

Op zoek naar meer app-tips? Dan moet je Android Planet in de gaten houden. Dat doe je onder andere door je in te schrijven via onze nieuwsbrief, zodat info over de nieuwste apps direct je inbox verschijnt. Vergeet ook de Android Planet-app niet te downloaden.