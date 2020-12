Iedere dag komt er wel weer een nieuwe app in de Play Store. De één is een eendagsvlieg, de ander is een blijvertje. In dit artikel zetten we zes van onze favorieten op een rijtje: dit zijn de beste apps van 2020.

Lees verder na de advertentie.

Android Planet kiest: beste Android-apps van 2020

Iedereen heeft wel een vast aantal apps op z’n telefoon staan. Je smartphonescherm ziet er zo al snel jaren hetzelfde uit. Tijd voor een nieuwe favoriet, niet waar? Wij kiezen van alle apps die dit jaar verschenen de zes beste. Deze apps hebben zich dit jaar bewezen en maken je leven net wat makkelijker, efficiënter of leuker. Heb jij ze al geïnstalleerd?

1. Gaiyo

De wereld van openbaar vervoer-apps is met Gaiyo een speler rijker. Deze app doet grotendeels hetzelfde als concurrenten, maar heeft een belangrijke troef achter de hand. Gaiyo laat namelijk ook zien hoe je met deelvervoer, zoals een elektrische auto of huurscooter, van A naar B komt.

Ben je bijvoorbeeld in Rotterdam, Amsterdam of Den Haag? Dan kun je in Gaiyo met de deelscooters van Felyx reizen. Als je in de buurt bent van een treinstation krijg je de optie voorgeschoteld om per NS-fiets te reizen. Bovendien kun je in der app ook tickets voor het openbaar vervoer kopen. Gaiyo is hiermee een complete app die je reis net even wat efficiënter maakt.

Gayio Find and Book your Ride Innovactory International BV 8,2 (9 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Jitsi Meet

Helaas zitten we eind 2020 nog massaal thuis en zijn we voor sociaal contact aangewezen op digitale oplossingen, zoals videobellen. Jammer genoeg nemen veel videobel-apps het niet zo nauw met de privacy van gebruikers. Jitsi Meet is hierop een uitzondering, want de dienst werkt met end-to-end encryptie.

Dit betekent dat anderen niet kunnen meeluisteren naar jouw gesprekken. Ook is de broncode openbaar, waardoor we precies weten hoe het programma werkt. Bovendien wordt Jitsi Meet gemaakt door een ontwikkelaar zonder winstoogmerk en heb je geen account nodig om te videobellen. Al deze factoren bij elkaar maken van Jitsi Meet een interessante nieuwkomer in 2020.

Jitsi Meet 8x8, Inc 6,4 (37580 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Leavemark

Ben je klaar met Facebook, Instagram en TikTok? Dan is Leavemark een aanrader. De app is een kruising tussen een cloudopslagdienst en social media-platform, en ontwikkeld vanuit de gedachte dat je bestanden, foto’s en documenten in eerste instantie veilig wil opslaan.

Er is ook de mogelijkheid om eventueel foto’s met familie en vrienden te delen. Leavemark toont geen advertenties en belooft jouw privacy en persoonlijke gegevens niet te verhandelen. Net als bij andere social media-platformen heb je een tijdlijn met updates, kun je vrienden toevoegen en elkaar berichten sturen.

Leavemark Leavemark, Inc. 8 (100 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Xbox Remote Play

Heb je thuis een Xbox staan én ben je in het bezit van een Android-telefoon? Dan is Xbox Remote Play zeker de moeite waard. Met deze app kun je games via je console naar je smartphone streamen met Remote Play. Oftewel gamen op iedere willekeurige plek met internetverbinding.

Je speelt het spel dan op je telefoon, maar je hebt ook nog verbinding met je Xbox. Het gaat nog om een openbare bètaversie, dus hier en daar zijn nog wat schoonheidsfoutjes, maar dat mag de pret niet drukken.

Xbox Game Streaming (Preview) Microsoft Corporation 7,8 (25162 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Microsoft Office

In de nieuwe Office-app van Microsoft zijn alle bestaande apps van Microsoft te vinden. Zo heb je geen losse apps meer nodig voor Word, Excel, PowerPoint en OneDrive en kunnen ook pdf’s en media geopend en bewerkt worden.

Daarnaast heeft de app een aantal handige functies geïntegreerd. Zo heb je geen aparte app meer nodig voor Microsoft Office Lens, waarmee je foto’s kunt converteren naar Word of Excel-bestanden. Ook is het mogelijk om bestanden te delen met apparaten in de buurt via bluetooth en wifi. Verder kun je pdf’s ondertekenen door met je vinger een handtekening te zetten.

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & More Microsoft Corporation 8,8 (202304 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

6. CoronaMelder

Tot slot nog een speciale vermelding voor de veelbesproken CoronaMelder-app: de app die 2020 in één klap samenvat. Na lang wachten werd de app in oktober landelijk uitgerold. CoronaMelder waarschuwt je als je mogelijk in de buurt bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Via bluetooth maakt de app een anonieme lijst met personen. De app is op de achtergrond actief en werkt dus altijd.

CoronaMelder Rijksoverheid 6,2 (6701 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer app-tips

Ben je op zoek naar meer app-tips? Dan moet je Android Planet in de gaten houden. Dat doe je onder andere door je in te schrijven via onze nieuwsbrief, zodat info over de nieuwste apps direct in je inbox verschijnt. Vergeet natuurlijk ook niet de Android Planet-app te downloaden.