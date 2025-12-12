Dit zijn de 10 beste Android-apps en -games van 2025

Ook in 2025 zijn er weer ontelbaar veel nieuwe apps en games aan de Play Store toegevoegd. Tijd voor het grote jaaroverzicht van Android Planet met 10 absolute aanraders voor jouw Android.

De 5 beste apps en games van 2025

We bespraken dit jaar veel fantastische apps en games, ruim tweehonderd in totaal. Dit jaaroverzicht verdient alleen de allerbeste. Alle apps en games staan in willekeurige volgorde. Ken jij ze nog niet? Haast je naar de Google Play Store om ze te downloaden.

Uiteraard verschijnt er zondag ook nog gewoon een overzicht met actuele apps en games in week 50. Een heleboel inspiratie om eens lekker mee aan de slag te gaan.

1. Know Your Lemons

Oktober is traditoneel borstkankermaand, maar wat ons betreft kan preventie van deze ziekte niet genoeg onder de aandacht komen. Met Know Your Lemons krijgen vrouwen uitgebreid info over hoe het best zelf borstonderzoek te doen. De app houdt rekening met de cyclus en andere factoren. Ook worden mogelijke risicofactoren genoemd.

Know Your Lemons - Self Exam Know Your Lemons Foundation Gratis via Google Play via Google Play

2. BrandSnap

Door meer lokaal te kopen en minder uit het buitenland te halen, kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen en duurzamer consumeren. Maar hoe weet je nu of een product uit Europa komt of daarbuiten is gefabriceerd? Gebruik de app BrandSnap. Je maakt een foto van een product en laat de ingebouwde AI de oorsprong checken.

BrandSnap - Go European WE TOGETHER GmbH 8.2 (166 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Spark: Puzzles for the Curious

Een puzzelapp met een bizar goede score in de Play Store (4,8/5 sterren). Spark maakt die hoge verwachtingen meer dan waar met vier gratis dagelijkse puzzels met de meest uiteenlopende thema’s: van revoluties en raketten tot Pokémon en aardappelen. Daar mag je lekker lang over nadenken, want er zijn geen timers. Leuk en leerzaam!

Spark: Puzzles for the Curious The Mind Company 9.6 (1.150 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Listee

Listee is een bladwijzertool en daarmee dé oplossing voor iedereen die verschillende items op zijn telefoon op één overzichtelijke plek opslaat. Denk aan notities, nummers op Spotify, recepten uit kook-apps en screenshots. Door een artikel of weblink te delen, importeer je ‘m zo in Listee. Kwestie van in de juiste lijst zetten en delen met anderen.

Listee: Wishlist & URL Manager Listee B.V. 8.4 (20 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. sneleentaxi

Deze app laat je landelijke taxiboekingen maken, zelfs buiten de grote steden. Voorheen kon je alleen ritten reserveren, maar inmiddels is het boeken van spontane ritten ook mogelijk. Het platform van Nederlandse bodem werkt met meer dan 6.000 lokale taxibedrijven. De focus van sneleentaxi ligt op betrouwbaarheid, kwaliteit en gemak.

sneleentaxi: een rit boeken sneleentaxi 9.2 (538 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

1. Slender Threads

De absolute topper van 2025 was de griezelgame Slender Threads. Je speelt als de zakenman Harvey Green, die op reis mysterieuze sterfgevallen meemaakt. Het plot, de akelige soundtrack, originele puzzels en handgetekende visuals blijven boeien tot het eind. Niet voor niets is de game bekroond met een 10 door de website Pocketgamer.

Slender Threads Blyts Gratis via Google Play via Google Play

2. Bloomtown: A Different Story

Deze RPG wordt gekenmerkt door zijn oldschool setting: het Amerika van de jaren zestig. Je speelt als Chester en zijn oudere zus Emily in het stadje Bloomtown. Maar, hier is niets wat het lijkt. Zo gebeuren er onverklaarbare dingen en worden nachtmerries wel heel echt. Dit alles terwijl je monsters temt en aan turn-based gevechten doet.

Bloomtown: A Different Story Twin Sails Interactive Gratis via Google Play via Google Play

3. Spooky Express

De donkere dagen zijn nog niet voorbij, dus waarom niet nóg een griezelspel in deze lijst? Wacht niet langer en stap in de Spooky Express. In deze trein vervoer je ondode reizigers als vampiers en zombies naar hun graven en doodskisten. Daarvoor moet je wel eerst een complex spoornet aanleggen. Met 200 levels ben je hier uren zoet mee.

Spooky Express Draknek Gratis via Google Play via Google Play

4. TOEM: A Photo Adventure

Als er een prijs zou zijn voor het meest originele spel van dit jaar, gaat die wellicht naar TOEM. Je gaat op kiekjesavontuur in deze met de hand getekende zwart-wit game. Klets met maffe personages en los hun problemen op met mooie foto’s. Verder gebruik je je camera om puzzels te maken. TOEM heeft leuke muziek en grappige personages.

TOEM: A Photo Adventure Snapbreak 8.4 (4.321 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Grand Mountain Adventure 2

Ga jij de komende maanden op wintersport? Oefen alvast in Grand Mountain Adventure 2. Deze game zit bomvol missies en uitdagingen. In de open wereld kies je zelf waar je naartoe skiet of snowboardt. Maak je afdaling compleet met trucs en combo’s en vergeet niet je personage te stylen in een gave uitrusting. Ook te spelen op desktop.

Grand Mountain Adventure 2 Toppluva AB 8.6 (4.203 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Heb jij nog absolute aanraders die je dit jaar hebt ontdekt? Deel ze met ons in de reacties!