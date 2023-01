De 3 beste Android-apps en games van de week (#1 2023)

Een fort verdedigen tegen hordes vijanden en een anti-Facebook. Dit zijn de beste Android-apps en -games van afgelopen week.

1. North Kingdom

North Kingdom is een simpele, maar wel hele vermakelijke tower defense-game. Je bouwt dus een zo sterk mogelijk fort waarna je wordt aangevallen. Aan jou de taak om hordes vijanden af te slaan. Dat doe je door op tactische plekken boogschutters te plaatsen.

Vervolgens moet je dit zo lang mogelijk volhouden. De hordes blijven immers maar komen. Verder zit er ook een verhaallijn in North Kingdom, al heeft die niet heel veel om het lijf. De game is helemaal gratis en heeft geen advertenties.

North Kingdom - Siege Castle Antar Games Gratis via Google Play via Google Play

2. True

Deze app omschrijft zichzelf als de ‘anti-Facebook’. True is een sociaal medium dat gericht is op de privacy van gebruikers. Je wordt bijvoorbeeld niet gevolgd via trackers. Adverteerders gebruiken deze ‘spionnen’ om gerichte advertenties aan te bieden. Daarover gesproken: True heeft geen reclames.

En dat is interessant, want de app is helemaal gratis. De makers van True zijn momenteel nog op zoek naar een verdienmodel en willen eerst een schare gebruikers opbouwen. Mogelijk gaat de app op een later moment wel geld vragen. Het nadeel van True is dat er momenteel nog maar weinig Nederlandse gebruikers aanwezig zijn, maar mogelijk verandert dit.

True - Private Group Sharing True Mobile 8 (9.015 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. 1 Bit Survivor

Niet honden, maar katten zijn echte mensenvrienden. Tenminste, wel in 1 Bit Survivor. In deze game zet je alles op alles om je kat te redden. Er heeft een zombie-uitbraak plaatsgevonden en jij moet ervoor zorgen dat je harige viervoeter het overleeft.

1 Bit Survivor is – weinig verrassend – een survivalgame. Je moet het precies 28 dagen zien uit te houden in deze zombiewereld. De game heeft een retrovormgeving voor de liefhebber met idem dito muziek.

1 Bit Survivor (Roguelike) Acheronti Games Gratis via Google Play via Google Play

