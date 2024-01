De 5 beste Android-apps en -games van de week (#1 2024)

Plan een mooie reis, speel offline spellen en luister naar je favoriete radioshow. Dit zijn de beste Android-apps en -games van deze week.

De beste Android-apps en -games van week 1 in 2024

In de beste Android-apps en -games zetten we de leukste, grappigste, handigste of meest opvallende apps en games voor je op een rijtje. We vertellen waarvoor je de app kunt gebruiken en of ze iets voor jou zijn. Je vindt de beste Android-apps en -games van deze week hieronder.

1. Stippl

Wordt 2024 het jaar dat jij gaat reizen? Dan wil je waarschijnlijk goed voorbereid op pad gaan. Met de app Stippl stippel je jouw reis in detail uit, zodat je niet voor verassingen komt te staan. Hierbij houd je rekening met kosten, een paklijst, het ontdekken van nieuwe plekken en veel meer.

De app is zowel een planner als sociaal platform. Voor jezelf stel je je beoogde bestemmingen in, de manier van transportatie, de overnachtingen en de bijbehorende kosten. Deze reis kun je vervolgens opslaan, delen en onderweg voeg je gemakkelijk foto’s en herinneringen toe. Veel reisplezier!

Stippl: The Travel Planner Stippl 6 (134 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Dumb Ways To Draw

De makers van Dumb Ways To Die verwerken de vrolijke, maar domme karakters uit de game in heel veel verschillende spellen, waaronder Dumb Ways To Draw. Zoals de naam doet vermoeden, moet je voorkomen dat de speler het loodje legt door te tekenen. Zo ontwijk je messen, bommen, sloopkogels en meer.

Je waant je zo een weg door verschillende levels en omgevingen, maar let je niet op? Dan kan dat zomaar het einde betekenen van jouw ‘boon’-speler. Toch zijn die ‘doodmomenten’ net zo speels als bij alle andere Dumb Ways To-games. Ga het avontuur aan en veel tekenplezier!

Dumb Ways To Draw PlaySide Studios Ltd 7 (54.303 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Tap Electric

Rijd jij elektrisch? Dan weet je dat het opladen van je auto niet altijd even gemakkelijk gaat. Tap Electric is een app van Nederlandse bodem die je helpt bij het vinden, vergelijken en gebruiken van laadpalen. En hiervoor is geen account vereist.

Tap filtert niet-werkende laadpalen uit je zoekresultaten, toont de beschikbaarheid van een paal en geeft een melding wanneer deze vrij komt. Ook vergelijk je gemakkelijk laadpalen op prijs, locatie en energiebron. Heb je je paal gevonden? Dan navigeer je hier makkelijk met de app naartoe. Veel laadplezier!

Tap Electric: Laadpaal App Tap Electric 9,6 (35 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Offline Games

En ben je nou onderweg? Dan moeten jij en of je kinderen zich wel vermaken. Vorig jaar kwam het spel Offline Games uit met daarin een verzameling van – je raadt het niet – offline games. Deze speel je zonder internet, zodat je je altijd en op iedere plek iets te doen hebt.

Er zijn meer dan twintig offline games te spelen: van Snake tot galgje en van woordzoekers tot Sudoku’s. De app is trouwens het fijnst te gebruiken als je ook echt geen internet hebt, want als je gewoon je mobiele gegevens of wifi aan hebt staan, verschijnen er veel advertenties.

Offline Games - No Wifi Games JindoBlu 8,6 (5.534 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. RadioNED

Muziekstreaming is razend populair op apps als Spotify, YouTube Music en Deezer, maar het Nederlandse en Vlaamse radiolandschap is nog altijd rijkelijk gevuld met informatieve, vermakelijke of muzikale radioshows. Veel smartphones hebben helaas geen eigen radio-app, dus zul je een duik in de Play Store moeten nemen.

Voor wie radio wil luisteren op een Android-smartphone, –tablet of onderweg via Android Auto is RadioNED een handige radiospeler. In de app luister je naar alle Nederlandse en Vlaamse radiostations, geordend op genre en grootte. Met de luistergeschiedenis kun je je favoriete nummers altijd terugvinden. Veel luisterplezier!

radioNED radioNED 9 (71 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

